ESPÍRITO SANTO | Casagrande e Manato vão disputar segundo turno no estado

Os candidatos ao governo do estado do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB) e Carlos Manato (PL), vão disputar no próximo dia 30 de outubro o segundo turno das eleições.

Com 99,39% das urnas apuradas, de acordo com especialistas, o governador Casagrande não consegue mais alcançar 50% dos votos válidos mais um para se reeleger.

Casagrande até o momento está com 972.113 votos, o que corresponde a 47,02% dos votos válidos. Já Manato com 793.788 votos, 38,39% dos votos válidos.

A última vez que o Espírito Santo teve uma disputa para o governo no segundo turno foi em 1994, quando Vitor Buaiz (PT) venceu Cabo Camata (PSD), por 55,9% a 44,1%.

Senado

Magno Malta (PL) está conquistando a única vaga que tinha no senado com 814.285 votos (41,86%). Essa será a terceira vez que ele assume o cargo. Ele consegue desbancar a candidata do governador Renato Casagrande, a senadora Rose de Freitas (MDB), com 743.595 dos votos (38,22%).