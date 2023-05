ESPÍRITO SANTO | Dia D de vacinação contra Influenza será neste sábado (06) em 62 cidades

Neste sábado (06) o Espírito Santo estará empenhado em prol da vacinação contra a Influenza. A data marca o dia D de mobilização, com vacinas disponíveis aos públicos prioritários em 62 municípios capixabas, com a expectativa de 68 mil pessoas imunizadas. A data é uma iniciativa da Secretaria da Saúde (Sesa), aprovada em Resolução Nº 039/2023, da Comissão Intergestora Bipartite (CIB).

No Estado, a campanha de vacinação contra a gripe teve início no dia 04 de abril deste ano, após a antecipação realizada pela Secretaria da Saúde (Sesa). Com data prevista de término para o próximo dia 31 de maio, até o momento foram pouco mais de 270 mil doses aplicadas e uma cobertura de 24% nos grupos prioritários com meta vacinal, segundo dados do Painel Vacina e Confia.

“Dos grupos prioritários com meta vacinal, ainda não alcançamos a metade da cobertura ideal nesses primeiros 30 dias de campanha. O dia D é para poder facilitar a ida à unidade de saúde de quem ainda não pôde comparecer durante a semana, oportunizando a vacinação a todos os grupos e, assim, influenciar também na nossa cobertura. Por isso, é importante a adesão de todos”, orientou o subsecretário de Estado de Vigilância da Saúde, Orlei Cardoso.

Ele também reforçou sobre a importância da imunização da população prioritária, uma vez que são aqueles que têm mais chances de adoecimento, e os casos graves de gripe. “Este ano, já temos cinco óbitos por Influenza no Estado e estamos no período do aumento de casos. Por isso, reforçamos a importância da vacinação contra a gripe”, disse o subsecretário.

Orlei Cardoso destacou ainda a ampliação de novos grupos que podem se vacinar. Como definido na Resolução CIB Nº 039/2023, para além dos professores já contemplados, ampliam-se a todos os trabalhadores da educação do Ensino Básico e Superior (público e privado). Em relação às doenças cardíacas crônicas, contempla também pessoas com Hipertensão Arterial Sistêmica, independentemente da classificação da Hipertensão.

Quem pode vacinar

Os grupos prioritários para vacinação contra a influenza são formados por crianças (6 meses a menores de 6 anos); gestantes; puérperas; pessoas com 60 anos e mais; trabalhadores da saúde; povos indígenas; comorbidades (listadas na NT/MS sobre bivalente); adolescentes em medidas socioeducativas (menores de 18 anos); população privada de liberdade (18 anos e mais); funcionários do sistema de privação de liberdade; professores; Forças de Segurança e Salvamento; Forças Armadas; pessoas com deficiência; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário passageiros urbanos e de longo curso; e trabalhadores portuários.

Além deles, segundo a Resolução CIB Nº 039/2023, para além dos professores já contemplados, ampliam-se a todos os trabalhadores da educação do Ensino Básico e Superior (público e privado). Em relação às doenças cardíacas crônicas, contempla também pessoas com Hipertensão Arterial Sistêmica, independentemente da classificação da Hipertensão.

A meta de 90% de cobertura vacinal está vinculada aos grupos de crianças, gestantes, puérperas, idosos com 60 anos e mais, povos indígenas, professores e trabalhadores da saúde, que são aqueles que têm mais chances de adoecimento e casos graves de gripe.

Até esta quinta-feira (04), o Estado alcançou 24% na cobertura, sendo que em cada grupo foi de crianças (16%), gestantes (23%), puérperas (19%), idosos com 60 anos e mais (29%), povos indígenas (20%), professores (16%) e trabalhadores da saúde (28%).

Municípios que participarão do dia D

Água Doce do Norte, Águia Branca, Alegre, Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Anchieta, Apiacá, Aracruz, Atílio Vivácqua, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Bom Jesus do Norte, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Colatina, Conceição da Barra, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Ecoporanga, Fundão, Governador Lindenberg, Guaçuí, Ibatiba, Ibitirama, Itaguaçu, Itapemirim, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Linhares, Mantenópolis, Marataízes, Mimoso do Sul, Montanha, Mucurici, Muniz Freire, Muqui, Nova Venécia, Pedro Canário, Pinheiros, Piúma, Ponto Belo, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São José do Calçado, São Mateus, São Roque do Canaã, Serra, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Pavão, Vila Valério, Vila Velha e Vitória.