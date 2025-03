Espírito Santo foi o quinto estado que mais abriu pequenos negócios em 2024

today13 de março de 2025 remove_red_eye70

A pesquisa, realizada pelo Sebrae, foi baseada na variação percentual entre 2024 e 2023 na abertura de pequenos negócios, que registrou 10,5% de aumento no ES

O Espírito Santo se destacou em 2024 ao ocupar o 5º lugar no ranking nacional de crescimento percentual na abertura de pequenos negócios, registrando um aumento de 10,5% em relação a 2023. A informação é do DataSebrae. O estado ficou atrás de São Paulo, Sergipe, Santa Catarina e Amazonas. No total foram 91.386 novas empresas no ES, das quais 96,6% são pequenos negócios, abrangendo Microempreendedores Individuais (MEI), Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP).

O levantamento aponta que os MEI seguem liderando as novas aberturas, correspondendo a 75,4% das empresas criadas no ano passado. Ao todo foram 71.326 novos MEI, enquanto as MPE somaram 20.059 novas empresas, com um crescimento de 15,6% no período.

Para Pedro Rigo, superintendente do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Espírito Santo (Sebrae/ES), os números são reflexo do ambiente favorável ao empreendedorismo no estado. “O Espírito Santo tem demonstrado grande capacidade de gerar oportunidades para novos empreendedores. A expansão dos pequenos negócios é fundamental para a dinamização da economia local, geração de empregos e fortalecimento de cadeias produtivas. O crescimento expressivo das pequenas empresas, especialmente dos microempreendedores individuais, mostra que cada vez mais pessoas estão buscando autonomia financeira e investindo em seus próprios negócios”, afirmou.

Setor de Serviços impulsionou o mercado

O setor de Serviços liderou a abertura de empresas em 2024, com 58,9% dos novos negócios. Em seguida, aparecem o Comércio (23,5%), a Indústria (8,8%), Construção (8%) e a Agropecuária (0,8%).

Entre as atividades com maior número de novas empresas, destacam-se cabeleireiros e beleza; transporte rodoviário de carga; atividades de publicidade; restaurantes e estabelecimentos de alimentação e bebidas e comércio varejista de vestuário e acessórios.

“Com esse crescimento, o estado reforça sua vocação empreendedora, oferecendo condições favoráveis para novos negócios e impulsionando o desenvolvimento econômico local”, completou Rigo.