Espírito Santo registra queda de 78,4% nos casos de dengue nos 2 primeiros meses de 2025

today10 de março de 2025 remove_red_eye98

Nos dois primeiros meses de 2025, o Espírito Santo registrou uma redução de 78,4% nos casos prováveis de dengue em comparação com o mesmo período de 2024. O estado segue a tendência nacional, que apresentou um recuo de 69,25% nos casos de dengue em todo o país.

O levantamento corresponde às semanas epidemiológicas 1 a 9, compreendendo o intervalo de 29 de dezembro de 2024 a 1º de março de 2025. A queda nos números demonstra a efetividade das medidas adotadas pelo Ministério da Saúde, em parceria com estados e municípios, mas reforça a necessidade de esforços contínuos para manter a tendência de redução.

De acordo com o painel de monitoramento da pasta, nos primeiros meses de 2025, foram registrados 8.657 casos prováveis de dengue no Espírito Santo, contra 40.079 no mesmo período de 2024.

Em todo o Brasil foram contabilizados 493 mil casos prováveis da doença, 217 óbitos confirmados e 477 mortes em investigação. No mesmo período do ano passado, o país havia registrado 1,6 milhão de casos prováveis, 1.356 óbitos confirmados e 85 em análise.

fonte Ministério da Saúde