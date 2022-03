Esporte apoia evento de seleção de jogadores para times de base do Galo da Vila

today4 de março de 2022 remove_red_eye84

Os atletas entre 16 e 20 anos serão escolhidos neste domingo (6), às 8 h, no campo do Atlético.

Uma boa chance de mostrar toda habilidade quando se está com a bola nos pés. Com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, o Clube Atlético de Itapemirim vai promover neste domingo (6), a partir das 8h, jogos de futebol de campo para avaliar o desempenho da garotada que busca por uma vaga nos times de base do Galo da Vila.

Os interessados devem ter de 16 a 20 anos e que tenham nascidos entre 2002 e 2006. O evento objetiva selecionar atletas para compor as equipes profissionais das categorias do sub 17 e sub 20, que participarão do campeonato estadual organizado pela Federação de Futebol do Espírito Santo (FES).



A tradicional “peneira”, na qual os atletas serão avaliados, acontece no estádio “José Olívio Soares”, sede do Atlético de Itapemirim. Os rapazes devem se apresentar para os jogos com calção preto ou branco, além de chuteira e meião.



A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, que desenvolve projetos de incentivo à prática esportiva, em especial ao futebol de campo, com a realização de campeonatos amadores em comunidades do município.