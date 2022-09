ESPORTES | Anchieta conquista mais títulos no beach soccer

Anchieta conquistou mais dois títulos no beach soccer no último sábado (10), quando a equipe masculina venceu e a equipe feminina conquistou o vice-campeonato no 4° Campeonato Metropolitano de Beach Soccer. Os jogos aconteceram no complexo esportivo Tancredo de Almeida Neves, o Tancredão, em Vitória. É a primeira vez que duas equipes anchietenses participam da competição, que agora levará o campeão à disputa nacional.

A equipe feminina se manteve invicta durante a disputa do campeonato, perdendo somente na final por 2×1 para o time São Pedro, que é o atual campeão brasileiro e bi campeão metropolitano. Segundo o secretário de Esportes, João Orlando Simões, foi um jogo acirrado, onde as atletas mostraram um potencial incrível.

Já o masculino disputou a final com o SEG, ganhando de 4×2. O time masculino agora embarca para o Campeonato Brasileiro, que acontece de 19 a 25 de setembro em Recife (PE).

A organização do campeonato foi da Federação Capixaba de Beach Soccer (FECABES). A Prefeitura de Anchieta dá apoio as duas equipes.