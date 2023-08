Esquenta para o Carnaval 2024 começa com minidesfiles na sexta (25) e sábado (26)

Os amantes da folia e apaixonados por desfiles de escolas de samba terão uma prévia do que está por vir nos desfiles de 2024. Nesta sexta (25) e sábado (26), serão realizados os Minidesfiles do Carnaval de Vitória. Oito agremiações vão entrar no ritmo da folia para apresentar ao público os enredos que serão contados na passarela do samba no ano que vem.

A primeira edição do evento será realizada no “Pátio das Alegorias”, no Tancredão, local considerado berço de muitas alegorias e casa dos sambistas.

“Nosso objetivo é aquecer o carnaval fora de época. Uma oportunidade de organizar as escolas com antecedência, treinar a comunidade com o samba para 2024, além de todo aspecto positivo que nosso mini desfile vai promover, como geração de renda para as agremiações e as pessoas que trabalham com o carnaval”, disse o presidente da Liga do Grupo Especial (Liesge), Edson Neto.

Regras:

– As escolas vão desfilar com, no mínimo, 200 e, no máximo, 300 componentes, contendo todos os segmentos das agremiações: comissão de frente; casal de mestre-sala e porta-bandeira; bateria; baianas; velha guarda; passistas; grupo musical e alas da comunidade. Não haverá competição;

– As agremiações ficarão livres para organizar os desfiles, sem se preocuparem com o júri;

– Cada escola terá o tempo máximo de 30 minutos para se apresentar.

Ordem dos desfiles e enredo:

Sexta-feira – início às 21 horas:

1. Andaraí – Histórias que a Vovó Contava

2. Novo Império – Espírito Santo Ancestral. Barra de São Francisco: a Sentinela Capixaba

3. Boa Vista – Viana. Divinamente Brasileira

4. MUG – Massena, Um Olhar em Aquarela

Sábado – início às 20 horas

1. Pega no Samba – Pérolas do deserto

2. Chegou o que Faltava – Bravo! Abram-se as cortinas, o Glória em cena

3. Piedade – Quilombo Piedade

4. Jucutuquara – Gassho: caminhos de sabedoria

Percurso:

Os desfiles percorrerão toda a extensão do Pátio das Alegorias, passando pelo portal, continuando na Avenida Dário Lourenço de Souza e tendo a dispersão na mesma via.

Interdição:

Interdição parcial da Avenida Dário Lourenço de Souza (Sambão do Povo)

Horário: 19h30 às 03 horas

Datas: 25, 26 e 27 de agosto de 2023

Os motoristas que seguem no sentido Centro-Santo Antônio encontrarão bloqueio na altura da Rua Engenheiro Manoel dos Passos Barros (ponto de referência Teatro Carmélia). No sentido Santo Antônio – Centro, o bloqueio será na altura da Avenida Antônio Pinto de Aguiar (proximidade da Clínica dos Acidentados).

O fluxo de veículos, inclusive ônibus Transcol, será desviado para as ruas Engenheiro Manoel dos Passos Barros (Centro- Santo Antônio) e pela Avenida Duarte Lemos (Santo Antônio-Centro). O acesso à Clínica dos Acidentados será pela Avenida Santo Antônio.

A Guarda Civil Municipal de Vitória, por meio de agentes de trânsito, estará orientando motoristas e colaborando para que não haja prejuízo ao tráfego no local.

Barracas:

A Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV) vai disponibilizar 20 barracas para moradores do entorno do Sambão do Povo comercializarem alimentos e bebidas.

Serviço

Minidesfile das Escolas de Samba do Grupo Especial de Vitória

Quando: sexta-feira (25/08) e sábado (26/08)

Onde: Tancredão – Avenida Dário Lourenço de Souza, Vitória