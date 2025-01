“Está liberado criticar a gestão, mas não o município”, afirma prefeito de Alfredo Chaves

Em seu primeiro mês à frente da Prefeitura de Alfredo Chaves, o jovem prefeito Hugo Luiz já deixou clara sua postura de liderança transparente e participativa.

Durante o discurso em celebração aos 134 anos de emancipação política do município, na última sexta-feira (24), ele fez um chamado à população: o munípio está acima de qualquer gestão, e todos têm um papel fundamental na sua valorização.

“Está liberado criticar a gestão, mas não o município. Podem sugerir, reclamar da administração, porque estamos aqui para servir. Mas todos nós temos o compromisso de divulgar positivamente Alfredo Chaves”, destacou o prefeito.

O gestor enfatizou que cada cidadão é um embaixador natural do município e que a promoção de Alfredo Chaves deve ser um esforço coletivo.

“Esse trabalho ‘formiguinha’ de evidenciarmos o nome de nossa cidade por onde passamos é essencial para o fortalecimento do turismo. A união entre população e prefeitura é a chave para transformarmos Alfredo Chaves em um destino turístico consolidado”, pontuou.

Gestão inovadora e compromisso com o cidadão

Desde o início de seu mandato, Hugo Luiz tem adotado um estilo de governança próximo da população e dos servidores. Ele defende um atendimento humanizado e cordial em todos os setores da administração.

“Falo sempre para os servidores, especialmente os novos: precisamos atender a população com respeito, simpatia e um sorriso no rosto”, afirmou.

Com menos de um mês de gestão, Hugo já se destaca pela postura firme e inovadora. Seu compromisso é oferecer serviços públicos de qualidade para todos, apostando no diálogo, na eficiência e na valorização do município.

A nova administração de Alfredo Chaves começa a ganhar contornos de modernidade e participação popular, refletindo a esperança de uma cidade que cresce com o apoio de seus moradores.

