Estado anuncia edital do Programa Reflorestar e nova sede do Parque Estadual Paulo César Vinha

today5 de junho de 2023 remove_red_eye63

Nesta segunda-feira, 05 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente e aniversário de 33 anos do Parque Estadual Paulo César Vinha, em Guarapari, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama), anunciou o novo edital do programa Reflorestar. Além disso, por meio do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), o Governo assinou com a Petrobras o Termo de Compromisso de Compensação Ambiental, que tem como objetivo a elaboração e execução de projeto de estruturação da nova sede da Unidade de Conservação.

Presente à solenidade, o governador do Estado, Renato Casagrande, falou sobre a importância dos investimentos na área do meio ambiente: “Quase seis milhões de reais para melhorar a infraestrutura de quem trabalha aqui, mas especialmente melhorar a infraestrutura de quem vem visitar o parque. É um incentivo para que o parque seja mais conhecido, receba mais visitantes, promova o turismo ecológico, o turismo de proteção ambiental e a preservação ambiental. Isso para nós é muito importante.”

Operacionalizado pelo Programa Reflorestar, o novo Edital de Convocação tem como público-alvo proprietários e produtores rurais que tenham interesse em restaurar pelo menos 5.000 metros quadrados (0,5 hectare) de área da sua propriedade rural ou posse rural.

Casagrande destacou a relevância do programa na recuperação da cobertura florestal do Espírito Santo. “Já reflorestamos mais de dez mil hectares por meio do Reflorestar. Para nós, esse edital é mais um passo, e um passo importante, para ampliar a cobertura da Mata Atlântica no Espírito Santo”, disse o governador.

O secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Felipe Rigoni, deu detalhes sobre o novo edital: “Hoje demos um passo muito importante. O lançamento do novo edital do Reflorestar vai beneficiar mais 700 novos produtores. O Governo do Estado vai investir cerca de R$ 20 milhões para que isso aconteça. Além disso, seremos a primeira secretaria do País a ter um inventário para identificar quanto carbono estamos emitindo. Assim, vamos traçar estratégias para redução, e queremos ampliar ainda mais o projeto para todo Estado”, explicou.

Durante a solenidade, a Seama também anunciou a criação de um Grupo de Trabalho para a elaboração do Inventário de Emissões, com o objetivo de quantificar os gases de efeito estufa emitidos anualmente pela Secretaria. A iniciativa está alinhada ao compromisso assumido pelo Governo do Estado com o Programa Race to Zero, que pretende reduzir à metade as emissões líquidas de Gases de Efeito Estufa até o ano de 2030 e de zerar as emissões líquidas até o ano de 2050.

Nova sede do Parque Paulo César Vinha

O Parque Estadual Paulo César Vinha vai receber da Petrobras a elaboração e execução do projeto de estruturação de uma nova sede. O investimento de R$ 5,9 milhões é contrapartida do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental assumido pela empresa pela perfuração marítima na área geográfica da Bacia de Campos.

“Teremos uma nova estrutura que nos permitirá explorar melhor turisticamente o parque, valorizando ainda mais as belezas naturais do parque. Além disso, teremos toda uma melhoria nas estruturas administrativas, dando mais segurança aos nossos servidores e fortalecendo o nosso trabalho de conservação, controle e fiscalização”, apontou o diretor-presidente do Iema, Alaimar Fiuza.

A nova sede do Parque Estadual Paulo César Vinha contará com centro de visitantes, estacionamento, bicicletários, restaurante, lanchonete, lojas para souvenir, banheiros, chuveiros para banhistas, auditório, alojamento, escritório administrativo, estruturas de apoio, viveiro para mudas nativas e estrutura para recebimento de animais silvestres.

Aniversário

Criado pelo decreto nº 2.993-N de 1990, com a denominação inicial de Parque de Setiba, passou a ser denominado, por meio da Lei nº 4.903 de 1994, Parque Estadual Paulo César Vinha, em homenagem ao biólogo Paulo César Vinha, morto em 1993.

Considerado um laboratório vivo de biodiversidade, o Parque Estadual Paulo César Vinha, é um dos últimos remanescentes de restinga em bom estado de conservação do Espírito Santo.

Com área aproximada de 1,5 mil hectares, a unidade de conservação tem por finalidade resguardar os atributos excepcionais da natureza na região, além da proteção integral da flora, da fauna, do solo, das lagoas, das dunas e demais recursos naturais. A preservação do Parque Estadual Paulo César Vinha tem também objetivos educacionais, sejam científicos, sejam recreativos.

fotos Hélio Filho/Secom