Estado e Prefeitura de Anchieta autorizam reurbanização da orla de Ubu nesta sexta (07)

today6 de junho de 2024 remove_red_eye106

A praia de Ubu, em Anchieta, será totalmente urbanizada e ganhará novos quiosques, banheiros, praças e outros equipamentos. A ordem de serviço para autorizar o início das obras será assinada nesta sexta-feira (07), a partir das 8h30, em solenidade com a presença do governador do Estado, Renato Casagrande e do prefeito de Anchieta, Fabrício Petri.

Na ocasião serão inauguradas as obras de drenagem e pavimentação das ruas do bairro Guanabara.

Orla de Ubu

A orla de Ubu irá ganhar um projeto inovador e arrojado, com construção de 10 quiosques e cinco módulos de banheiros, contendo espaço feminino e masculino com acessibilidade e fraldário. A ‘praça do Trevo’ será encorporada ao projeto de urbanização da orla.

Serão reurbanizados 1,2 Km de orla com mobiliários públicos, pérgolas, playground, rampa de acessibilidade para acesso à praia e guarda-corpos. O projeto inclui serviços de drenagem e pavimentação entre o trevo de Ubu e a praia.

A empresa RR Costa será responsável pela execução e terá prazo de 630 dias para concluir a obra. O valor do investimento é de R$ 19.086.914,58, oriundos de recursos próprios do município e do governo estadual.

CONFIRA MAIS PERSPECTIVAS DO PROJETO

Ruas de Guanabara

O bairro Guanabara, em Anchieta, recebeu obras de drenagem e pavimentação em 10 vias. Foram executados 37.018,14 m² de pavimentação no bairro, com construção de 625,12 m² de passeios em concreto (calçadas) e rampas. O convênio foi celebrado entre a Prefeitura de Anchieta e o governo do Estado.

O serviço foi composto por uma rede de manilhas, de diferentes tipos de diâmetro e profundidade, caixas ralos, caixas coletoras, poços de visita, saídas d’água, dissipadores, sarjetas e transposições de segmento de sarjeta.