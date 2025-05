Estado inaugura sala de teleconsulta na Serra para ampliar acesso à saúde

O governador do Estado, Renato Casagrande, lançou, nesta segunda-feira (19), a sala de teleconsulta no município da Serra, localizado no Ambulatório Municipal de Especialidades (AMES), em Jardim Limoeiro. A ação marca um passo importante para a redução do tempo de espera por consultas médicas especializadas. O serviço integra uma iniciativa do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde (Sesa), que está implantando salas de teleconsulta em todo o Estado.

Com investimento de R$ 14,46 milhões para o serviço na Região Metropolitana de Saúde, a expectativa é beneficiar pacientes de 23 municípios, aproximando o atendimento especializado da população e eliminando a necessidade de deslocamentos longos para outras cidades. Inicialmente, a sala da Serra ofertará atendimentos em Gastroenterologia Adulto, com 24 consultas previstas. A sala funcionará de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

“Essa é mais uma parceria do Governo com a Prefeitura Municipal. Estamos organizando o serviço de teleconsulta em todo o Estado. Isso é muito importante, pois queremos que todos os municípios tenham salas para atendermos as pessoas com menor tempo de espera. Em algumas especialidades médicas há dificuldade em achar profissionais. Assim, a teleconsulta figura como uma opção de ampliar ao médico especialista. Essa é uma forma de adiantar uma consulta ou encaminhamento. Ao todo estamos ofertando 10 mil consultas para a Região Metropolitana de Saúde. A tecnologia veio para ficar e nosso Governo está a utilizando muito”, afirmou o governador Casagrande.

O projeto para o município da Serra contempla 15 especialidades médicas entre atendimento adulto e pediátrico, incluindo cardiologia, dermatologia, neurologia, psiquiatria e ortopedia. Até o final de maio, todos os municípios da Região Metropolitana deverão concluir a implantação de suas salas de teleconsulta, consolidando o compromisso do governo com uma saúde pública mais acessível e eficiente.

“A teleconsulta é uma ferramenta moderna que nos permite otimizar recursos, reduzir espera e garantir um atendimento mais humanizado e resolutivo para a população. Estamos trabalhando muito para chegar com esse serviço a todos os municípios do Espírito Santo”, comentou o secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann.

foto Hélio Filho/Secom