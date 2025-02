Estudantes de Engenharia de Pesca pedem ajuda para participar do CONBEP 2025

today19 de fevereiro de 2025 remove_red_eye58

Com o objetivo de ampliar conhecimentos e representar a instituição em um evento acadêmico, um grupo de estudantes do curso de Engenharia de Pesca do IFES (Campus Piúma) estão promovendo uma vaquinha para custear a viagem. Os alunos estão se organizando para participar do XXIII Congresso Brasileiro de Engenharia de Pesca (CONBEP 2025).

O evento acontecerá entre os dias 22 e 25 de abril de 2025, em Belém/PA, onde estarão reunidos profissionais, pesquisadores e estudantes da área para uma troca de conhecimentos e experiências.

Realizado bienalmente, este evento é um dos mais relevantes para a área da Engenharia de Pesca, pois é essencial para o desenvolvimento profissional, oferecendo oportunidades de networking, aprendizado, apresentação de trabalhos e o fortalecimento da Engenharia de Pesca no Brasil.

No entanto, os custos com transporte, hospedagem e alimentação representam um grande desafio para viabilizar a participação dos estudantes no congresso. Por isso, eles estão organizando uma vaquinha e pedindo ajuda para tornar essa oportunidade possível.

“Queremos muito participar desse evento, pois ele pode abrir portas para nosso futuro profissional. Mas os custos são altos, e a vaquinha é a melhor forma de tornar esse sonho possível. Qualquer contribuição será fundamental para que possamos representar nossa instituição e ampliar nossos conhecimentos. Cada contribuição faz a diferença! Quem puder, apoie nossa jornada. Caso não possa contribuir financeiramente, compartilhe essa iniciativa com seus amigos e redes sociais”, disse Karol, uma das estudantes.

A participação em eventos desse tipo não só enriquece a formação acadêmica dos estudantes, como também permite que eles apliquem na prática o que aprendem em sala de aula, desenvolvendo habilidades essenciais para o mercado de trabalho.

Instagram @caep.ifes

AJUDE OS ESTUDANTES DE ENGENHARIA DE PESCA A PARTICIPAR DO CONBEP 2025 CLICANDO AQUI