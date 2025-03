Estudantes de Guarapari receberão novo uniforme completo com tênis

Mais de 24 mil alunos da rede municipal de ensino de Guarapari serão beneficiados este ano com um novo uniforme escolar, que será entregue junto com um par de tênis. O processo de compra já está em andamento, e a expectativa é que os estudantes recebam o kit completo até o final do primeiro trimestre de 2025.

O modelo do novo uniforme foi definido de forma democrática, por meio de uma votação nas redes sociais. A opção mais votada foi o uniforme nas cores azul e branco, que será adotado para todos os alunos da rede municipal.

A pesquisa foi lançada no mês de janeiro pela Prefeitura de Guarapari, com o objetivo de envolver a comunidade escolar na escolha da nova identidade visual dos uniformes.

“Sabemos que a educação é a base para o futuro de qualquer sociedade, e, por isso, é fundamental que nossos alunos se sintam valorizados e confortáveis no ambiente escolar. O novo uniforme, escolhido de forma democrática, é um símbolo desse cuidado com nossas crianças e adolescentes. A decisão de incluir o tênis como parte do kit foi pensada com muito carinho, pois entendemos a importância de garantir que nossos estudantes tenham não apenas um uniforme adequado, mas também o calçado necessário para a prática de atividades físicas e para o dia a dia escolar”, destacou o prefeito.

O Kit compõe duas camisas, sendo uma de manga e outra sem manga, duas bermudas, e o tênis. A secretária de Educação, Jaciara Lyrio, frisou que, pela primeira vez, os alunos de Guarapari receberão também o tênis como parte do kit escolar, o que representa um avanço na qualidade do material entregue aos estudantes.

“O processo para a entrega do uniforme e do tênis já está em andamento. As escolas estão iniciando o levantamento com os alunos sobre o tamanho dos uniformes e numeração dos sapatos durante esta semana. Após essa etapa, a Secretaria de Educação fará o pedido à fábrica para que os itens sejam produzidos. A previsão é que tudo seja entregue aos alunos até o final do primeiro semestre de 2025, para que no segundo semestre eles iniciem com uniforme novo”, destacou Jaciara.

A Secretaria de Educação orienta que os pais que tiverem dúvidas, podem procurar a direção da escola onde o filho estuda o quanto antes, para garantir o pedido correto dos uniformes. Quanto mais rápido o processo da numeração for realizada, mais ágil será o processo de entrega dos uniformes.

“A atual gestão tem buscado melhorar a infraestrutura e o apoio aos estudantes. A antiga gestão não deixou compra de uniformes, e por esse motivo começamos o processo de compra no início de janeiro. A entrega dos uniformes com tênis é uma novidade importante para Guarapari, que pretende continuar investindo no bem-estar e na educação de seus alunos”, completa a secretária.