Estudantes de Vitória aprendem sobre reciclagem de forma divertida e criativa

20 de outubro de 2022

A reciclagem ganhou uma forma divertida e muito criativa de ser ensinada. A oficina de reaproveitamento de garrafas PET, realizada pela Gerência de Educação Ambiental (GEA) da Secretaria de Meio Ambiente de Vitória (Semmam), além de ensinar sobre a preservação ambiental tem revelado habilidades dos estudantes.

Nesta quinta-feira (20), aproximadamente 25 estudantes do 1º ano do fundamental I, do Colégio Salesiano Nossa Senhora da Vitória, que fica no bairro Forte São João, participaram da oficina de reaproveitamento de garrafas PET para confecção de Puffs, objetos que podem ser utilizados como assentos ou para apoio de objetos.

A oficina, que se deu por meio de uma metodologia que une conteúdos teóricos do currículo escolar à sua aplicação prática no cotidiano dos estudantes e de suas famílias, faz parte do cardápio de atividades presente na estratégia de ações do Projeto “Vitória, Cidade Limpa”, desenvolvido pela GEA, por meio do Centro de Educação Ambiental (CEA) Mata Paludosa, e planejado em parceria com a escola.

“Ações como esta reforçam nosso compromisso com a construção de uma cidadania ambiental para a cidade. Dentro desta proposta, o manejo adequado dos resíduos sólidos é parte fundamental para evitarmos o descarte irregular, contribuindo para a qualidade ambiental e na educação de jovens e adultos”, disse o secretário de Meio Ambiente, Tarcísio Foeger.

Reaproveitamento

O objetivo da atividade dentro do projeto é a sensibilização dos estudantes e familiares em relação ao aproveitamento e destinação correta dos resíduos secos, mostrando que o resíduo seco tem valor, pode ser reaproveitado, pode ter vida útil longa e, com isso, evitar que todo esse material vá parar em lixões, nos rios e mares, o que agrava problemas ambientais urbanos.

A educadora Ambiental Osnéia Péccoli, coordenadora do CEA Mata Paludosa, destaca que para a confecção dos Puffs é necessário atentar para várias etapas de trabalho educativo que demandam esforços de estudantes e professores, sobretudo, na fase de coleta dos materiais necessários, principalmente as garrafas pet. Segundo ela, ação da coleta seletiva precisa realmente funcionar, tanto nas casas e quanto na escola, para somar as 38 garrafas PET e várias revistas, para a confecção de cada Puff.

De acordo com a educadora, o momento da confecção é um outro passo importante da atividade, quando o estudante, diretamente envolvido na confecção, se torna protagonista de sua obra ao ver seu Puff sendo criado.

A oficina é desenvolvida há alguns anos e os Puffs produzidos são muito resistentes e elegantes, podendo fazer parte da decoração da casa, varanda ou na escola. Geralmente os estudantes utilizam na biblioteca ou no pátio.

A Professora Andreia e a Pedagoga Eluine, que atuam no Colégio Salesiano, estão desenvolvendo várias atividades dentro da instituição com a temática de resíduos sólidos desde julho, quando, inicialmente, foi realizado o planejamento do processo educativo do Projeto “Vitória, Cidade Limpa”, junto à escola. A palestra educativa que trata do tema” resíduos sólidos” é a atividade inicial e a confecção dos Puffs uma das atividades que visam a culminância do projeto na escola.

Todas as parcerias para o desenvolvimento do Projeto “Vitória, Cidade Limpa” em escolas, comunidades, igrejas ou quaisquer outros grupos sociais localizados no município de Vitória, podem ser solicitadas à Gerência de Educação Ambiental (GEA) da Semmam pelos telefones (27) 3382-6536 / 3382-6585.

foto divulgação