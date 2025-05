Estudos sobre o maruim avançam em Alfredo Chaves com apoio da Embrapa

today13 de maio de 2025 remove_red_eye79

O objetivo é identificar as medidas mais eficazes, com potencial para serem replicadas em outras regiões de Alfredo Chaves e do país

Alfredo Chaves recebe nesta semana uma nova equipe de pesquisadores que dará continuidade aos estudos sobre o maruim (Ceratopogonidae), inseto que tem causado transtornos à população. A novidade é a participação de especialistas da Embrapa, que se somam aos esforços para identificar soluções mais eficazes no controle do inseto.

A ação integra uma parceria entre a Prefeitura de Alfredo Chaves, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), o Ministério da Saúde (MS) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa-ES).

De acordo com o pesquisador da Embrapa, Dimmy Barbosa, a equipe irá visitar comunidades já monitoradas e selecionar lavouras com diferentes níveis de tecnologia agrícola para avaliar a eficiência de diversos métodos de controle.

“Vamos aplicar armadilhas para monitoramento do inseto e utilizar diferentes medidas de controle, usando produtos biológicos, químicos e à base de extratos vegetais para medir os resultados obtidos”, explicou.

A proposta é realizar o monitoramento por um período de cinco meses. O objetivo é identificar as medidas mais eficazes, com potencial para serem replicadas em outras regiões de Alfredo Chaves e do país.

Em paralelo, a equipe vetorial da Sesa, do município e do MS estão realizando ações de controle em quatro regiões previamente determinadas em etapas anteriores, com inseticidas que em laboratório mostraram boa eficácia no controle do maruim.

Na semana passada, pesquisadores da Fiocruz e do Ministério da Saúde estiveram no município para coletar amostras destinadas à análise laboratorial. Um dos focos é verificar a presença do vírus Oropouche, que pode ser transmitido pelo maruim.

A secretária municipal de Saúde, Taís Uliana, destacou a importância do estudo. “Esperamos que essa iniciativa traga soluções concretas para o controle do maruim, melhorando a qualidade de vida da nossa população e contribuindo para a formulação de políticas públicas de alcance nacional”, afirmou.