Euclério amplia apoio político entre evangélicos para concorrer ao Senado Federal em 2026

today2 de setembro de 2025 remove_red_eye15

Na manhã desta segunda-feira (01), o prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio, ampliou, ainda mais, o apoio político para concorrer a uma das vagas ao Senado Federal nas eleições de 2026. Desta vez, a manifestação de apoio partiu de vários pastores ligados ao Fórum Evangélico Político.

“Entendemos que Euclério representa de forma legítima, honrosa os evangélicos capixabas, por ser um homem de princípios conservadores, de perfil político alinhado à fé cristã, com vasta experiências no Legislativo, atuando sempre em defesa da família, dos bons costumes e dos valores cristãos”, diz a nota.

Desde o final de agosto, Euclério Sampaio vem recebendo manifestações e apoios políticos de vários segmentos das igrejas evangélicas pentecostais e também do Sindicato dos Policiais Civis do Espírito Santo, entre outras entidades.

A primeira entidade a manifestar o apoio foi a que reúne todas as Assembleias de Deus, nos seus mais diferentes ministérios em atuação no Espírito Santo. Em seguida, recebeu o apoio da Igreja Quadrangular, da qual é pastor licenciado, além de manifestações de pastores da Igreja Presbiteriana.

O Sindicato dos Policiais Civis do Espirito Santo, categoria da qual pertenceu durante anos, também foi outra que emitiu uma nota oficial pública em favor da candidatura de Euclério Sampaio ao Senado Federal.

“Recebo essas manifestações com muito orgulho e honra. É o reconhecimento do nosso trabalho em Cariacica e também durante o exercício dos nossos mandatos na Assembleia Legislativa em favor da população do Espírito Santo”, destacou Sampaio.

Entre as entidades evangélicas apoiadoras estão a Cadeeso (Convenção das Assembleias de Deus no Estado do Espírito Santo e Outros), a Cemiades (Convenção Evangélica dos Ministros das Igrejas Assembleia de Deus), a Ceades (Convenção de Pastores e Evangelistas das Assembleias de Deus no Espírito Santo), Confradeesto (Convenção Fraternal das Assembleias de Deus do Estado do Espírito Santo e Outros) e a Conemades (Convenção Estadual das Assembleias de Deus Ministério de Madureira no Espírito Santo), entre outras.