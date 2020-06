Evair de Melo solicita medicamentos para hospitais capixabas

O Deputado Federal e vice-líder do governo na Câmara, Evair de Melo, pediu apoio do Governo Federal para garantir medicamentos em hospitais capixabas durante a pandemia de Covid-19.

Em ofício enviado ao presidente Jair Bolsonaro e aos ministérios da Saúde e da Casa Civil, o parlamentar capixaba destacou a importância da aquisição de medicamentos essenciais para o tratamento de pacientes com Covid-19 que estão internados em unidades hospitalares do Estado.

No documento, Evair de Melo destaca que os medicamentos essenciais utilizados no tratamento dos pacientes vítimas do Covid-19 estão na iminência de escassez em todo Estado.

“Um exemplo concreto é o caso da Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí, que tem se tornado referência no combate e tratamento dessa pandemia, porém, fui alertado que o hospital só possui estoque de medicamentos suficientes para no máximo mais sete dias”, explica o parlamentar.

Diante desse cenário, Evair de Melo solicitou apoio urgente do Governo Federal, para auxiliar na agilidade de procedimentos, na execução da compra e, finalmente, na distribuição desses medicamentos.

“Esses medicamentos são vitais para o tratamento de pacientes com Covid-19 e essenciais para garantir a manutenção de atividade dos diversos aparelhos dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e, obviamente, o tratamento adequado e o salvamento de vidas”, acrescentou.

Segundo Evair de Melo, o Ministério da Saúde já está mobilizado para socorrer todos os estados do país. “O Ministério da Saúde tem determinação de ajudar a todos que precisarem. Será montada toda uma estratégia de identificação de demanda, onde encontrar os medicamentos e um plano logístico emergencial para o atendimento”.