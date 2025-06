Evento em Cariacica reforça apoio a Ricardo Ferraço ao Governo do ES

Na noite desta segunda-feira (9), o município de Cariacica foi palco de um grande evento político promovido pelo prefeito Euclério Sampaio (MDB), em apoio ao nome de Ricardo Ferraço (MDB) como pré-candidato ao Governo do Espírito Santo. Realizado na casa de shows Matrix, o encontro reuniu cerca de 6 mil pessoas e importantes lideranças políticas do estado.

Além de Euclério e Ferraço, o ato contou com a presença dos deputados federais Messias Donato (Republicanos) e Gilson Daniel (Podemos), que reforçaram o apoio ao projeto político do MDB para 2026.

Estiveram presentes também os deputados estaduais Marcelo Santos, Denninho, Mazinho dos Anjos, Janete de Sá, José Esmeraldo, Allan Ferreira e Xambinho, demonstrando uma ampla base de apoio na Assembleia Legislativa.

O evento reuniu ainda diversos prefeitos de cidades capixabas, entre eles Wanderson Bueno, de Viana, o que evidencia o fortalecimento do nome de Ricardo Ferraço entre os gestores municipais.

Durante seu discurso, Euclério Sampaio destacou a importância de união e renovação para o Espírito Santo. “Hoje Cariacica mostra sua força e seu desejo de ver o nosso estado avançar ainda mais. Ricardo Ferraço tem experiência, preparo e visão para liderar esse novo momento”, afirmou o prefeito.

Ricardo Ferraço agradeceu o apoio e destacou que está ouvindo a população capixaba para construir um plano de governo participativo. “É com muita responsabilidade que recebo esse apoio. Nosso compromisso é com o desenvolvimento, com a justiça social e com um Espírito Santo cada vez mais forte para todos”, declarou.

O encontro marca um importante passo na pré-campanha de Ricardo Ferraço e sinaliza a consolidação de uma frente política ampla em torno de seu nome na disputa pelo Palácio Anchieta.