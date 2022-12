Evento revela vencedores do 1º Concurso Municipal em Tecnológica Educacional de Cariacica

Mais de 20 mil alunos, do 4º ao 9º ano do ensino fundamental, participaram do concurso que contou com 26 projetos inscritos

Inserir o aluno na educação 4.0 fazendo uso de metodologias que utilizam a tecnologia para facilitar o aprendizado e preparar os alunos para o futuro. Com esse intuito a Prefeitura Municipal de Cariacica, por meio da secretaria de Educação e em parceria com o sistema de Tecnologia Educacional Microkids, realiza o 1º Concurso de Tecnologia Educacional de Cariacica, que irá revelar seus grandes talentos na próxima segunda-feira (12). Mais de 20 mil alunos, do 4º ao 9º ano do ensino fundamental, participaram do concurso que contou com 26 projetos inscritos.

Despertar a curiosidade e oportunizar que o aluno além de consumidor, seja também o autor da sua própria tecnologia. Nesta edição foram abordadas temáticas como; Bullying não é brincadeira – realidade virtual; reciclagem; aplicativo de automação pelo smartphone; códigos de programação e scratch; história em quadrinhos; produção cinematográfica e circuito. O objetivo do concurso é proporcionar aos estudantes o aprendizado dos conceitos para a compreensão da lógica de programação alinhadas às práticas educativas utilizadas nas salas de aula.

O material produzido segue a temática educacional estabelecida pelo professor orientador do trabalho, que promove a valorização da convivência, da diversidade e da socialização. Para o secretário municipal de Educação, José Roberto Martins Aguiar, é inadmissível nos tempos atuais o aluno não ter acesso as tecnologias.

“Nós investimentos muito nisso. Fizemos de um período muito difícil com a pandemia, um período também de oportunidades. Trouxemos a internet rápida para as escolas, computadores, investimos em projetos de tecnologia, robótica educacional e teremos uma culminância na segunda-feira, pra mostrar as melhores práticas tecnológicas na rede municipal de Cariacica. São trabalhos belíssimos que inserem a criança nesse novo mundo digital, que é tão importante para o desenvolvimento pessoal, social e alinhado ao novo tempo.”

Ainda segundo o secretário são temas transversais. “Nós não temos a tecnologia só nas aulas de ciências ou física, nós temos a tecnologia passeando por todas as nossas disciplinas. Toda trajetória curricular do aluno, desde o ensino fundamental até a educação de jovens e adultos. Estamos muito felizes e muitos alunos tem aprendido a ler e escrever por meio da tecnologia e na tecnologia”, explicou.

Os projetos desenvolvidos para o concurso por meio do uso das ferramentas de tecnologia Microkids trabalharam disciplinas variadas, oportunizando o aprendizado dos alunos de forma lúdica.

PREMIAÇÃO

Dos 26 projetos tecnológicos inscritos, 02 serão premiados nas categorias MK KIDS e MK TEEN, sendo que em cada categoria será premiado o (a) professor (a) autor (a) da prática educativa desenvolvida com a utilização das tecnologias Microkids, sua turma e a unidade de ensino em que atua e que foi cadastrado (a).

A cerimônia de premiação do 1º Concurso em Tecnologia Educacional de Cariacica será realizada dia 12 de dezembro, às 9h, no auditório da Secretaria de Educação de Cariacica.

TECNOLOGIA E ENSINO

A tecnologia Microkids é integralmente aprovada pelo Ministério da Educação e permite a interação com o conteúdo pedagógico por meio de ferramentas tecnológicas aplicadas por professores que buscam aprimorar o aprendizado do aluno de forma transdisciplinar.

A autora da tecnologia Microkids, Lisalba Camargo, comenta sobre a importância da educação tecnológica na aprendizagem do aluno. “Acreditamos que a tecnologia deve ser utilizada como recurso da educação com a construção, onde os alunos não sejam apenas consumidores dessa tecnologia e sim protagonistas. Dentro desse aspecto o professor tem um papel importante e fundamental de ser o mediador desse desenvolvimento estudantil.”

Atendendo às áreas de interesse da geração de estudantes que nasceu digital, a Microkids, com o foco em desenvolver ferramentas tecnológicas, incentiva nossos alunos à tomada de decisões, responsabilidade e cidadania, pensamento científico, crítico e criativo.

Há mais de 26 anos a Microkids desenvolve métodos educacionais utilizando ferramentas pedagógicas atuais que instigam e desafiam o desenvolvimento do estudante e incentiva a cultura da autonomia, fazendo com que vivenciem experiências e aprendam na prática. Todas as informações estão disponíveis no site www.microkids.com.br.