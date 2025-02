Eventos de final de semana com 4 palcos de shows de Norte a Sul em Guarapari

today5 de fevereiro de 2025 remove_red_eye37

Durante o final de semana, a cidade de Guarapari preparou uma programação imperdível para os amantes de música, cultura e esporte! Com 4 palcos de shows distribuídos em locais estratégicos, as opções de diversão são variadas para toda a família. Confira os detalhes de cada evento e não fique de fora dessa experiência única!

Praia do Morro

A Praia do Morro será palco para eventos esportivos e culturais incríveis.

6 de fevereiro: a Taça Cesan de Vela acontece das 8h às 17h, com atletas competindo nas águas de Guarapari.

7 de fevereiro: o evento continua com a Taça Cesan de Vela, das 8h às 17h, e à noite, o show MPB3 leva o melhor da música popular brasileira ao público, das 20h às 23h.

8 de fevereiro: a competição de vela segue até as 17h, e a noite, a animação fica por conta do show Reunião Bacana, também das 20h às 23h.

Orla do Canal (em frente ao Perim)

Na Orla do Canal, a combinação de música, artesanato e gastronomia promete encantar os visitantes.

7 de fevereiro: a partir das 19h, o palco recebe LIGA JOU e CATAGUASES, ambos com apresentações das 19h às 23h.

8 de fevereiro: a programação continua com a Banda de Música da Polícia Militar, seguida de shows de Aline Almeida e Ziza Santos, das 19h às 23h.

Praia de Meaípe

Em Meaípe, o ritmo de carnaval toma conta das noites de festa!

7 de fevereiro: o Bloco Papadéfus promete agitar a praia com muito samba, das 20h às 23h.

8 de fevereiro: a festa segue com Elias Miúdo, levando o melhor do axé e outros sucessos para o público, também das 20h às 23h.

Praia das Castanheiras

A Praia das Castanheiras também terá shows animados para todos os gostos!

7 de fevereiro: as bandas Revolusamba e Banda 11 Passos se apresentam das 19h às 23h, trazendo o melhor do samba e pagode.

8 de fevereiro: o clima de festa continua com o show da Banda Sambadubom, das 20h às 23h.

Com tanta diversidade de atrações, este final de semana promete ser inesquecível em Guarapari. Marque na sua agenda, reúna a família e os amigos, e curta os melhores shows da cidade!

Serviço

Data: 6 a 8 de fevereiro de 2025

Locais: Praia do Morro, Orla do Canal, Praia de Meaípe, Praia das Castanheiras

foto Sagrilo