Ex-ministro Berzoini confirma vinda ao ES para debater governo digital

Após levantar a questão da falta de proximidade com o mundo digital por parte de membros do partido, o ex-ministro Ricardo Berzoini (PT) virá ao Espírito Santo para debater o governo digital com a militância petista do estado no dia 25 de julho em Vila Velha. Participarão como debatedores o ex-diretor do BNDES Guilherme Lacerda (que foi candidato a deputado federal pelo PT-ES), o ex-presidente da Assembleia Legislativa, Cláudio Vereza, e o ex-vereador do PT de Vila Velha, João Batista Babá.

A proposta do GOVERNO DIGITAL DE PARTICIPAÇÃO POPULAR foi apresentada à presidente nacional do PT Gleisi Hoffmann, e ao diretório nacional, em uma carta enviada pelo ex-presidente da Assembleia Legislativa do Estado e membro fundador do PT Cláudio Vereza, em conjunto com o pré-candidato do partido à Prefeitura de Vila Velha, João Batista Babá.

O ex-ministro, que recentemente fez declarações impactantes numa entrevista para O Globo, advertindo que o PT deve se transformar de um partido analógico em um partido digital, virá ao ES para apoiar a iniciativa da carta propondo o “Governo Digital de Participação Popular”, traduzindo um “Novo Modo de Governo” nas eleições municipais em todo o País.

Vereza e Babá dizem ser um passo muito importante, no objetivo mais amplo, de transformar o PT nacionalmente em vigoroso partido digital atuando intensamente um ambiente virtual – onde o bolsonarismo tem levado vantagem nos últimos anos.

A reação nas redes sociais, ao PL reacionário do aborto, já foi um marco desta virada da transformação do PT Nacional e das forças democráticas em um vigoroso movimento no mundo digital.