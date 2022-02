Ex-participante do The Voice lança videoclipe, assista

4 de fevereiro de 2022

Krishna, ex-participante do The Voice 2021, lança videoclipe com música que seria repertório na final do programa. Gravado no Teatro Amazonas, um dos teatros mais importantes do Brasil e cartão postal de Manaus, acompanhada de um coral com belas vozes, Krishna arranca suspiros do público com o videoclipe que está chegando a quase 100 mil visualizações.

Krishna acrescenta: “Antes de ser eliminada eu já tinha pensado na possibilidade de criar algo que continuasse me conectando ao público, então eu pensei: por que não cantar repertórios que eu cantaria caso permanecesse no The Voice?”

“O único problema é que eu tinha muitas ideias e pouco tempo para executá-las. Então fui atrás de pessoas que já tinham trabalhado comigo antes e que eu já sabia que seriam ideais para esse tipo de projeto. Também conheci pessoas novas que toparam fazer parte dessa loucura e foram a fundo comigo!”, finalizou Krishna.



Uma seguidora comenta: “A gente percebe que o trabalho foi bem feito quando ele arrepia até o fio do cabelo”.



A cantora soma mais de 155 mil seguidores em todas suas redes sociais e três fãs clubes. Defensora do próprio padrão de beleza, a cantora usa suas redes sociais para contar suas histórias de superação quanto ao seu corpo. A cantora já trabalhou como modelo plus size e tem encorajado pessoas sobre a importância de valorizar seu próprio padrão, independente de como eles são.



