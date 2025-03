Explosão de cores e ritmo: Carnapari incendeia o segundo dia de festa em Guarapari

O segundo dia do Carnapari, neste domingo (2), manteve a animação e a organização da folia tanto nos bairros quanto na Avenida Joaquim da Silva Lima, no Centro de Guarapari. A programação diversificada levou foliões de todas as idades às ruas, com destaque para o Bloco Papinha, que abriu a festa com um grande desfile infantil.

A versão mirim do tradicional Papadefus foi um verdadeiro sucesso, reunindo famílias inteiras fantasiadas. Crianças, pais, avós e até animais de estimação marcaram presença na avenida, criando um ambiente alegre e seguro. A festa continuou à noite com os blocos Rama, Turma do Funil e Amigos da Fonte, que mantiveram a energia do público em alta.

A programação de domingo também trouxe os primeiros desfiles das escolas de samba, com Guarapari Imperial e Acadêmicos JK encantando o público. As agremiações abordaram temáticas ligadas à cultura local, com homenagens aos pescadores e às tradições do mar, além de carros alegóricos que enriqueceram o desfile.

A segurança seguiu como um dos pontos altos do evento, sem registros de ocorrências graves na região central da folia. Turistas e moradores elogiaram a organização e estrutura do carnaval, reforçando a popularidade crescente do Carnapari no litoral capixaba.

Programação desta segunda-feira (3)

No terceiro dia de festa, a programação segue intensa, com blocos e desfiles espalhados pelo município. O circuito principal, na Avenida Joaquim da Silva Lima, receberá:

18h: Bloco Vai na Fé

20h: Bloco Turma do Funil

21h: Bloco Olaria 2000

23h: Desfiles das escolas de samba: Olaria Olariô e Juventude Muquiçaba

Além disso, os foliões poderão curtir as atrações em outros pontos da cidade, incluindo o Bloco Papadefus na Praia do Morro, a partir das 16h, e diversas manifestações carnavalescas nos bairros Perocão, Bacutia, Peracanga, Santa Mônica, Santa Rosa, Setiba, Bela Vista, Virtudes, Meaípe e Prainha de São Pedro. Abaixo a programação nos bairros.

BLOCOS NOS BAIRROS – SEGUNDA (3)

BLOCO TURMA DO FUNIL – Praça Coronado – 13h até 17h

BLOCO PAPADEFUS – Praia do Morro -16h até 20h

BLOCO DOS PESCADORES – Perocão – 16h até 21h

BLOCO NÓIS NUM LIGA – Praia de Bacutia e Peracanga – 16:30h até 20:30h

BLOCO CARANGUEJO VALENTE – Santa Mônica – 17h até 22h

BLOCO SANTA ROSA FOLIA – Santa Rosa – 17h até 20h

BLOCO SUPERPODEROSAS – Setiba – 17h até 22h

BLOCO PAREDÃO DO ÍNDIO – Bela Vista – 17h até 23h

BLOCO PRAIA DAS VIRTUDES -18h até 23h

BLOCO CARNAVALESCO AMIGOS DO CANDINHO – Meaípe – 18h até 21:30h

BLOCO ESPORTE É VIDA – Prainha São Pedro – 19h até 21h