Expo Gengibre 2026 movimenta Santa Leopoldina a partir de sexta-feira (15)
Santa Leopoldina abre nesta sexta-feira (15) a Expo Gengibre 2026, evento que marca o início da colheita do gengibre no Espírito Santo. A programação gratuita segue até domingo (17) no Ginásio de Esportes do município, reunindo gastronomia, cultura, turismo, música e negócios.
A feira contará com shows musicais, apresentações culturais, feira de empreendedores, experiências gastronômicas e aulas-show em uma cozinha experimental. Entre as novidades desta edição está o lançamento de um livro exclusivo de receitas com gengibre.
Santa Leopoldina é referência na produção estadual e nacional do produto, ao lado de municípios como Santa Maria de Jetibá e Domingos Martins. Segundo a Secretaria de Estado da Agricultura (Seag), o Espírito Santo exportou mais de 28 mil toneladas de gengibre em 2025, com crescimento de 8% em relação ao ano anterior.
A Expo Gengibre é realizada pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Inades), com apoio da Prefeitura de Santa Leopoldina, Governo do Estado, Aderes e patrocínio do Sicoob.
Programação
Local: Ginásio de Esportes de Santa Leopoldina – Rua Bernardino Monteiro, Centro
15 de maio – sexta-feira
17h – Abertura
18h – Apresentação cultural da Banda de Música de Santa Leopoldina
19h – Abertura oficial com autoridades, lançamento do livro de receitas de gengibre e chuchu (parceria Aderes/Ifes Centro Serrano) e apresentação do diagnóstico turístico a Santa Leopoldina e Santa Maria de Jetibá
20h – Show com a Banda Aká
22h – Show com Emerson Tesch
00h – Encerramento
16 de maio – sábado
16h – Abertura
17h – Apresentação cultural do Grupo de Danças Holandesas KlomppenDans
18h – Apresentação Cultural do Grupo Brasil Tambores
19h – Show com Os Caras da Seresta
21h30 – Show com Engate do Forró
00h – Encerramento
17 de maio – domingo
11h – Abertura
12h – Show com Léia do Acordeon
15h – Apresentação Cultural da Banda de Congo do Retiro
15h30 – Premiação do Concurso do Maior Rizoma de Gengibre da Safra
16h – Show com Leandro e Tiago
18h – Encerramento
foto Christian Nascimento