Expo Gengibre 2026 movimenta Santa Leopoldina a partir de sexta-feira (15)

today12 de maio de 2026 remove_red_eye32

Santa Leopoldina abre nesta sexta-feira (15) a Expo Gengibre 2026, evento que marca o início da colheita do gengibre no Espírito Santo. A programação gratuita segue até domingo (17) no Ginásio de Esportes do município, reunindo gastronomia, cultura, turismo, música e negócios.

A feira contará com shows musicais, apresentações culturais, feira de empreendedores, experiências gastronômicas e aulas-show em uma cozinha experimental. Entre as novidades desta edição está o lançamento de um livro exclusivo de receitas com gengibre.

Santa Leopoldina é referência na produção estadual e nacional do produto, ao lado de municípios como Santa Maria de Jetibá e Domingos Martins. Segundo a Secretaria de Estado da Agricultura (Seag), o Espírito Santo exportou mais de 28 mil toneladas de gengibre em 2025, com crescimento de 8% em relação ao ano anterior.

A Expo Gengibre é realizada pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Inades), com apoio da Prefeitura de Santa Leopoldina, Governo do Estado, Aderes e patrocínio do Sicoob.

Programação

Local: Ginásio de Esportes de Santa Leopoldina – Rua Bernardino Monteiro, Centro

15 de maio – sexta-feira

17h – Abertura

18h – Apresentação cultural da Banda de Música de Santa Leopoldina

19h – Abertura oficial com autoridades, lançamento do livro de receitas de gengibre e chuchu (parceria Aderes/Ifes Centro Serrano) e apresentação do diagnóstico turístico a Santa Leopoldina e Santa Maria de Jetibá

20h – Show com a Banda Aká

22h – Show com Emerson Tesch

00h – Encerramento

16 de maio – sábado

16h – Abertura

17h – Apresentação cultural do Grupo de Danças Holandesas KlomppenDans

18h – Apresentação Cultural do Grupo Brasil Tambores

19h – Show com Os Caras da Seresta

21h30 – Show com Engate do Forró

00h – Encerramento

17 de maio – domingo

11h – Abertura

12h – Show com Léia do Acordeon

15h – Apresentação Cultural da Banda de Congo do Retiro

15h30 – Premiação do Concurso do Maior Rizoma de Gengibre da Safra

16h – Show com Leandro e Tiago

18h – Encerramento

foto Christian Nascimento