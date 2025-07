Expo Kennedy movimenta Presidente Kennedy com atrações gratuitas até 13 de julho

A cidade de Presidente Kennedy, no sul do Espírito Santo, está em festa com a realização da Expo Kennedy 2025, que acontece até o próximo domingo (13) no Parque de Exposições Afonso Costalonga. Com entrada totalmente gratuita, o evento tem atraído milhares de visitantes desde sua abertura, no dia 9 de julho.

A programação é diversificada e voltada para toda a família, reunindo atrações como shows musicais de renome, rodeio profissional, parque de diversões, prova de laço, concurso leiteiro, copa de marcha Mangalarga Marchador e diversas atividades voltadas ao setor agropecuário.

A Expo Kennedy se consolida como um dos maiores eventos do interior capixaba, valorizando a cultura, a tradição rural e o entretenimento acessível para todos. Além das atrações culturais, o evento também movimenta a economia local, gerando oportunidades para comerciantes, produtores e empreendedores da região.

A expectativa é que o público aumente ainda mais no fim de semana, com os shows principais e as finais das competições agropecuárias.

Local: Parque de Exposições Afonso Costalonga – Presidente Kennedy/ES

Data: De 9 a 13 de julho de 2025

Entrada: Gratuita