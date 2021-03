Exportações de café Conilon registram segunda melhor parcial mensal da história

Segundo Relatório divulgado pelo Centro do Comércio de Café de Vitória, o mês de fevereiro registrou a segunda melhor parcial mensal de conilon desde o ano de 1999, com um total de 300 mil sacas exportadas (alta de 40% em relação ao volume exportado em fevereiro de 2020). Sua receita total exportada em fevereiro foi de 26 milhões de dólares (45% superior à receita exportada no mesmo mês de 2020). Seu preço médio foi de 85 dólares por saca (3% superior ao preço médio dessa variedade em fevereiro do ano anterior). Em relação a janeiro deste ano, o conilon revelou um incremento de 25% no volume exportado.

O arábica, por sua vez, registrou queda de 18% no volume exportado em relação a janeiro deste ano, com um total de 69 mil sacas exportadas, mas o impacto na receita cambial foi menor, caindo 3% em relação ao mês anterior, totalizando 8,7 milhões de dólares. O preço médio de cada saca exportada de café arábica em fevereiro foi de 126 dólares (um aumento de 18% em relação a janeiro), tendo em vista o dólar forte frente ao real.

As exportações de café solúvel subiram 4% em relação a janeiro, com um total equivalente a 25 mil sacas exportadas. Sua receita exportada foi de US$ 3 milhões, o que representou uma subida de 3% em relação a janeiro.

No total, fevereiro registrou um volume exportado de 395 mil sacas (com um crescimento de 13% em relação a janeiro) e uma receita de US$ 37 milhões (com um crescimento de 16% em relação ao mês passado).