Exposição de carros antigos em Guarapari entre os dias 19 e 21 de setembro

today15 de setembro de 2025 remove_red_eye55

Como parte da programação oficial de aniversário de 134 anos de elevação de Guarapari à categoria de cidade, o Guará Centro de Eventos recebe, entre os dias 19 e 21 de setembro de 2025, mais uma edição da tradicional ExpoGuará, a exposição de carros antigos, promovida pelo Espírito Santo Convention Bureau, com apoio da Prefeitura Municipal de Guarapari.

A programação tem início na sexta-feira (19) às 10h30, com a participação de até seis carros no Desfile Cívico da Praia do Morro. Às 12h está prevista a chegada dos expositores e, a partir das 14h, o espaço abre para visitação até às 17h. No sábado (20) as atividades começam às 9h, com abertura oficial às 10h, incluindo o hasteamento de bandeiras. O público poderá visitar os estandes até às 17h. Já no domingo (21) o evento funciona das 9h às 14h, quando acontece o encerramento oficial.

Durante os três dias, os visitantes também poderão aproveitar uma programação paralela com exposição de artesanato, música ao vivo e praça de alimentação com food trucks, em um ambiente pensado para reunir lazer, cultura e oportunidades de negócios.

Segundo o organizador Gustavo Guimarães, o evento já faz parte do calendário da cidade.

“Essa é uma realização que já se tornou tradicional em Guarapari, pois valoriza nossos expositores, movimenta a economia e oferece lazer e cultura para moradores e visitantes. Estamos felizes em integrar as comemorações do aniversário da cidade e convidamos a todos para prestigiar”, destaca.