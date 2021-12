Exposição de fotografias na Casa da Memória, em Vila Velha

Começa nesta quinta-feira (2), a partir das 19h, na Casa da Memória, a mostra Tempo Líquido, um conjunto de fotografias de Beth Gotardo, com texto de Fernanda Nali.



Ao longo de mais de 10 anos, Beth explorou cores, texturas e a luz do cerrado brasileiro em um trabalho meticuloso que moldou um novo caminho para sua linguagem fotográfica. Em um processo de mergulho na memória, o público vai conferir paisagens e vivências da artista com o mar.



A exposição é gratuita e aberta ao público até 17 de fevereiro de 2022 de terça a domingo e feriados, das 9 às 18h. A Casa da Memória é localizada na Avenida Luciano das Neves, 17, Prainha, Vila Velha.