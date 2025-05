Exposição em Alfredo Chaves vai reunir os cavalos mais premiados do Brasil

21 de maio de 2025

Apaixonados pelo universo equestre têm um excelente motivo para visitar o parque de exposições de Alfredo Chaves entre os dias 28 de maio e 1º de junho. A tradicional Festa do Clube do Cavalo reunirá atrações musicais, rodeios e cerca de 200 cavalos premiados e registrados, de diversas regiões do Brasil, durante a 34ª Exposição Estadual Capixaba do Cavalo Mangalarga Marchador.

Entre os destaques da programação está a estreia da Ranch Sorting Clube do Cavalo, no dia 30 de maio. A modalidade testa a habilidade dos cavaleiros na condução de gado entre currais numerados, em duplas e contra o relógio. Para acompanhar as competições, a entrada é franca todos os dias.

“Grandes cavalos campeões estarão presentes. Além disso, organizamos uma exposição em nível nacional porque acreditamos no potencial da região serrana. Nosso objetivo é consolidar Alfredo Chaves como a capital capixaba do cavalo Mangalarga Marchador”, afirmou o organizador Tony Benjamin.

As provas serão avaliadas por um juiz oficial e incluem disputas de marcha batida e picada, com participação de animais registrados e também sem pedigree. O evento contará ainda com praça de alimentação com pratos típicos, espaço de lazer infantil e a Feira de Negócios da Aderes.

O prefeito de Alfredo Chaves, Hugo Meneguel, ressaltou a importância da festa para o fortalecimento cultural e econômico do município. “São grandes iniciativas que movimentam a cidade, valorizam nossas tradições e atraem visitantes de todo o Estado. Estamos muito felizes em apoiar esses dois grandes eventos”, declarou.

Para o presidente da ACCMMES, Éder Mauro Mai, a exposição representa uma vitrine para o desenvolvimento da raça no Espírito Santo. “É uma oportunidade de promover a qualidade genética dos nossos animais e incentivar novos criadores. O Estado tem avançado muito nesse segmento, e eventos como este são fundamentais para fortalecer o setor”, destacou.

A 34ª Exposição Estadual Capixaba do Cavalo Mangalarga Marchador conta com o apoio da Associação dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador do Espírito Santo (ACCMMES), da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), Clube do Cavalo e da Prefeitura de Alfredo Chaves.

Serviço

Exposição Estadual Capixaba do Cavalo Mangalarga Marchador

Quando: 28 de maio a 1º de junho

Onde: Parque de Exposições de Alfredo Chaves

Entrada franca

Informações: (27) 99971.3097 (Tony Benjamin)