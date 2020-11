Exposição em cartaz na Biblioteca de Anchieta

Quando você escolhe um livro para leitura costuma julgá-lo pela capa, antes mesmo de ler o conteúdo? Com o propósito de minimizar esse preconceito muitas vezes realizados pelos leitores, a Biblioteca Pública Municipal de Anchieta abriu recentemente a exposição ‘Encontro às Cegas com o Livro’.

De acordo com a coordenação do setor, a exposição ficará em cartaz até o final do ano com diversos livros encapados apresentando em sua embalagem apenas algumas pistas sobre o tipo da leitura contido, como mistério, romance, clássico, horror, aventura, ficção científica, para jovens ou adultos, etc.

A mostra tem por objetivo despertar a curiosidade do leitor fazendo com que ele experimente uma leitura diferente e tenha acesso a ótimos livros, muitas vezes desprovidos de uma capa tão atrativa ou que não tiveram a publicidade merecida.

A biblioteca funciona das 8h às 12h e está tomando diversas medidas e restrições contra o novo coronavírus. No local é obrigatório o uso de máscara e os usuários devem manter distanciamento e higienizar as mãos com álcool constantemente. São recebidos dois usuários por vez.