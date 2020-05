Fabricante americana de chocolates confirma operações de centro de distribuição exclusivo no ES

A fabricante americana de chocolates Hershey´s confirmou o início das operações do seu centro de distribuição, a partir do mês de junho, no Espírito Santo. O anúncio foi realizado na manhã desta sexta-feira (08), durante videoconferência com o governador Renato Casagrande e representantes da Secretaria de Desenvolvimento (Sedes).

O empreendimento, localizado no município da Serra, concentrará todas as atividades de distribuição do portfólio de produtos nacionais e importados da Hershey´s no País. O projeto envolve um investimento da ordem de R$7 milhões, com a geração de 50 vagas de emprego entre diretos e indiretos.

A unidade terá uma área de 5 mil metros quadrados, com capacidade de atender até 1,5 mil clientes nacionais e movimentar cerca de 50 mil toneladas de produtos por ano.

O governador Renato Casagrande destacou a importância do anúncio para a economia capixaba. “Ficamos felizes com essa presença mais forte da Hershey´s no Estado. Com o início das operações de distribuição, esperamos que a empresa encontre condições de ampliar ainda mais as suas operações no Espírito Santo. Em meio à toda essa crise que estamos vivendo, a vinda da empresa é algo muito importante e certamente teremos um relacionamento muito republicano. Ainda não temos certeza do que acontecerá no mundo após essa pandemia, mas o Estado tomou a decisão de manter nossas contas organizadas garantindo segurança às empresas e aos cidadãos que aqui vivem”, frisou.

De acordo com o diretor geral da Hershey´s no Brasil, Gerson Sacco, a localização geográfica e estabilidade do Espírito Santo estiveram entre os principais fatores que contribuíram para a opção da empresa pelo Estado.

“Além da excelente localização, o que facilita a nossa operação logística, o Espírito Santo é um grande produtor de cacau, que é a nossa matéria-prima. Além disso, observamos uma relação muito saudável entre os órgãos do Governo e o mercado empresarial, além de um atendimento muito ágil, muito diferente do que se encontra na administração pública de modo geral. Estamos muito satisfeitos com a receptividade”, afirmou o executivo.

Em sua fala, o secretário de Estado de Desenvolvimento, Marcos Kneip, agradeceu à empresa pela decisão e enfatizou as ações realizadas pela Sedes junto ao setor produtivo. “É com muita satisfação que recebemos esse anúncio. Estamos muito felizes com a vinda da Hershey´s para o Estado. A Sedes está à disposição da empresa e, assim como acompanhou o processo de implantação, também vai analisar toda a operação. Temos uma relação de muito diálogo com o setor produtivo e estamos sempre preocupados em oferecer o melhor àqueles que desejam investir no Espírito Santo”, disse.

Sobre a empresa

Com mais de 120 anos de atividades, a Hershey´s foi a primeira empresa do mundo a fabricar chocolate em escala industrial. Atualmente, conta de 19 fábricas em diferentes países. A empresa atua há 22 anos no Brasil e tem uma fábrica localizada em São Roque, no Estado deSão Paulo. Ao todo, conta com 640 colaboradores no País, e exporta 6% de sua produção para a América do Sul.

A partir do mês de junho, toda a distribuição dos produtos Hershey´s no Brasil será realizada diretamente por meio do centro de distribuição instalado no Espírito Santo.