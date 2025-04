Fabrício Gabriel e Enzo Henrique brilham em grandes produções de Maurício de Sousa

today3 de abril de 2025 remove_red_eye40

Em sintonia, eles seguem compartilhando a paixão pela atuação e almejam futuro em projetos ainda maiores

Os irmãos Fabrício Gabriel e Enzo Henrique, estão conquistando espaço no universo audiovisual com talento e dedicação. Enquanto Fabrício protagonizou ‘Franjinha e Milena em Busca da Ciência’, Enzo deu vida ao personagem Genesinho no filme ‘Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa’, ambos projetos ligados ao universo de Maurício de Sousa.

“Trabalhar na mesma área e sermos irmãos é muito especial, porque sempre temos um ao outro para trocar ideias e nos apoiar. A gente compartilha muitas experiências, conversa sobre os trabalhos, ensaia juntos e até dá dicas um para o outro”, revela Fabrício.

“Às vezes, rola aquela zoeira de irmão, mas no fim, isso só deixa tudo mais leve e divertido. O mais legal é que crescemos juntos nessa jornada, nos inspirando e aprendendo um com o outro”, emenda Enzo.

Desde a infância, a arte sempre esteve presente na vida dos dois. “Nossos pais liam histórias para nós desde a barriga da nossa mãe, e isso despertou nossa imaginação e amor por contar e criar histórias”, relembra o intérprete de Genesinho. Essa paixão os levou a estudar teatro juntos e transformar a brincadeira de criar personagens em carreira. “Com o tempo, percebemos que atuar era mais do que uma diversão, era algo que realmente nos fazia felizes”, conta o protagonista de ‘Franjinha e Milena’.

Mesmo sendo o irmão mais velho, Fabrício não vê sua trajetória como uma influência direta para Enzo. “A gente sempre gostou de atuar e estudar juntos. Talvez ele tenha se sentido mais confiante por me ver seguindo esse caminho, mas sempre foi uma troca”, explica. Já Enzo admira a dedicação de Fabrício: “Ele estuda muito, se prepara bem para cada papel e nunca desiste. Sempre aprendo algo novo com ele”.

Trabalhar na mesma área fortaleceu ainda mais a relação dos irmãos. “A gente ensaia junto, troca ideias e até dá dicas um para o outro”, dizem. Além disso, Fabrício ensina ao caçula a importância da disciplina e preparação, enquanto Enzo lembra ao irmão que o processo também deve ser divertido e espontâneo. “O que eu mais admiro no Fabrício é o quanto ele é dedicado e focado em tudo o que faz. Ele estuda muito, sempre busca melhorar e nunca desiste dos desafios”, elogia o caçula.

Com um futuro promissor, os irmãos já sonham em criar um projeto autoral, como uma série ou peça teatral. “Desde pequenos, sempre inventamos histórias e criamos personagens. Seria incrível produzir algo do nosso jeito, unindo tudo o que aprendemos até agora”, afirmam.

Quanto aos papéis que gostariam de interpretar no futuro, Fabrício sonha com personagens aventureiros e estratégicos, como um herói ou detetive, enquanto Enzo deseja explorar o lado cômico, interpretando um personagem atrapalhado e engraçado. Independentemente dos desafios que surgirem, os irmãos garantem que seguirão trilhando esse caminho com paixão e dedicação, levando sua arte para os palcos e telas.

“A gente enxerga nosso crescimento com muito foco e dedicação. Queremos continuar estudando, aprendendo e nos desafiando em novos projetos, tanto na atuação, quanto na moda. Nosso objetivo é explorar diferentes personagens, trabalhar em produções cada vez maiores e, quem sabe, até criar algo autoral no futuro. O mais importante para nós é seguir esse caminho com paixão e aproveitar cada oportunidade que aparecer”, afirmam eles.