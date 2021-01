Fabrício Petri e Carlos Waldir tomam posse em Anchieta

Tomou posse na tarde de hoje (01) o prefeito reeleito de Anchieta, Fabrício Petri e seu vice, também reeleito, Carlos Waldir de Souza.



A cerimônia foi realizada na Câmara Municipal e transmitida pelas redes sociais, a fim de evitar aglomeração e consequentemente a transmissão da Covid-19. No mesmo dia os onze vereadores eleitos na última eleição também fizeram seu juramento de posse.



Durante a solenidade, que contou com um pequeno número de pessoas, Petri ressaltou o árduo trabalho que teve, juntamente com sua equipe, para colocar as contas do município nos trilhos e fazer diversos investimentos.



O prefeito reeleito realizou no primeiro mandato diversas obras e captou recursos inéditos no município, além de organizar as contas públicas. E isso rendeu nota A pelo Tesouro Nacional e a premiação de prefeito Empreendedor estadual e nacional.



“A gente encerra um mandato com grandes desafios, muitas provações, superações, conquistas e vitórias que nos surpreenderam. Agora, no início do segundo mandato a gente tem concretizado o retorno da Samarco, o anúncio do trabalho para instalação e implantação da estrada de ferro 118 no município e um belo empreendimento da iniciativa privada, em parceria com o poder público, que é a PSA. Nesse novo mandato teremos continuidade com a parceria do governo do Estado e com a Câmara de Vereadores. Tenho certeza de que nesse próximo momento, o município vai deslanchar. É o que está se desenhando”, disse Petri.