Fabrício Petri se filia ao AGIR com amplas chances de conquistar uma vaga na ALES

today23 de abril de 2026 remove_red_eye181

Com o encerramento do prazo para troca de partidos políticos, o cenário eleitoral no Espírito Santo começa a ganhar contornos mais definidos. Um dos movimentos que chama atenção no sul do Estado é a filiação de Fabrício Petri ao AGIR, legenda pela qual deve disputar uma vaga na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales). A mudança ocorre em um momento-chave do calendário político, quando lideranças buscam posicionamento competitivo para as eleições proporcionais.

O AGIR, partido que vem ganhando espaço no estado, tem buscado fortalecer sua base com nomes de densidade eleitoral. Entre suas principais bandeiras, destaca-se a defesa de políticas públicas voltadas à inclusão, com atenção especial à pauta do autismo e à ampliação de serviços de reabilitação e assistência. Nesse contexto, a trajetória de Fabrício Petri dialoga diretamente com essas propostas.

Durante sua gestão como prefeito de Anchieta, cargo que ocupou por dois mandatos consecutivos, Petri se destacou pela capacidade administrativa e pela condução de projetos estruturantes. Um dos exemplos foi a articulação para captação de recursos destinados à construção do Centro Especializado em Reabilitação (CER), voltado ao atendimento de pessoas com deficiência temporária ou permanente. A unidade, que já está em construção atrás da sede da prefeitura, deverá atender crianças, jovens e adultos de toda a região, ampliando significativamente a rede de assistência especializada.

A experiência acumulada ao longo de oito anos à frente do Executivo municipal com contas aprovadas consolidou o nome de Petri como uma liderança regional relevante, com forte inserção política e reconhecimento pela gestão eficiente e premiada.

No cenário eleitoral, análises preliminares indicam que o AGIR tem potencial para eleger até três deputados estaduais, uma vez que pelo menos oito ex-prefeitos estão na legenda, além de outros bons nomes. Com a definição das candidaturas se aproximando, essa movimentação de Petri ajuda a reforçar a sigla, que se apresenta como uma legenda qualificada para o pleito.