VÍDEO | Fala da jornalista Adriana Araújo reacende debate sobre impunidade

today21 de janeiro de 2026 remove_red_eye54

A apresentadora Adriana Araújo voltou a chamar a atenção para a forma como o sistema judiciário brasileiro tem lidado com crimes de violência sexual.

Durante o Jornal da Band, a jornalista demonstrou indignação ao comentar casos recentes em que acusados de estupro foram presos e liberados em um curto espaço de tempo, reacendendo o debate sobre impunidade e proteção às vítimas.

Em tom firme, ela criticou o que classificou como falta de rigor do sistema de Justiça diante de crimes considerados graves e traumáticos para as vítimas. Segundo Adriana, a repetição de prisões seguidas de liberações reforça a sensação de impunidade e fragiliza ainda mais a confiança das mulheres nas instituições responsáveis por garantir proteção e justiça.

A fala repercutiu nas redes sociais e gerou apoio de telespectadores, que destacaram a importância de dar visibilidade ao tema e de cobrar mudanças efetivas na condução dos processos judiciais envolvendo violência sexual.

O posicionamento da jornalista reacende o debate sobre a necessidade de um Judiciário mais sensível às vítimas, além do fortalecimento de políticas públicas de combate à violência contra a mulher e de responsabilização dos agressores.

Esta matéria trata de violência sexual e pode gerar gatilhos emocionais. Se você é vítima ou conhece alguém que esteja passando por essa situação, denuncie pelo telefone 180.