Faltam dezoito dias para a grande celebração natalina em Itapemirim

Faltam dezoito dias para os festejos natalinos em Itapemirim. A Praça Domingos José Martins, na sede do município, vai, aos poucos, sendo ornamentada para o grande evento. A casa do Papai Noel e uma árvore de natal com 7,5 metros de altura já estão praticamente prontas. Outros locais também estão sendo preparados para receber os enfeites natalinos.

Em estilo colonial, a casa vai contar com ambientes decorados em forma de sala, quarto, cozinha, banheiro e até uma chaminé. Na parte externa, ainda estão sendo preparados os enfeites luminosos em árvores, postes, uma decoração típica, além de iluminação cênica que vão dá o toque final para o clima natalino.

Espetáculos com encenações natalinas já estão programados para os dias 26, 27 de novembro e 10 e 17 de dezembro em frente à igreja Nossa Senhora do Amparo, na praça. Toda infraestrutura necessária está sendo montada para receber os visitantes.

Também integra a programação festiva as sessões de cinema na praça nos dias 11 e 18 de dezembro com a exibição de filmes voltados para o natal. A diversão das crianças está garantida com a instalação de uma grande roda-gigante e um carrossel.

Os ambientes poderão ser visitados pelo público, que encontrará na casa a figura mais esperada do natal: o Papai Noel. Mas o acesso ao público será limitado a 2 mil pessoas. Durante as visitas serão exigidos o uso de máscaras, distanciamento adequado e apresentação do cartão de vacinação para prevenção da Covid-19.

Outros locais também estão sendo preparados para os festejos natalinos. Toda a extensão da Avenida Itapemirim, entre Itaoca e Itaipava, será decorada com enfeites luminosos em forma de arabescos e cometas, estrelas e velas. A Avenida Cristiano Dias Lopes, no Centro, também vai receber iluminação especial nos postes.

E para completar os festejos, mais arvores de natal serão montadas em pontos turísticos como no píer dos pescadores, trevo de Campo Acima e nas praças de Itaoca e de Itaipava.

“Esperamos proporcionar mais alegria e diversão aos munícipes. Sem contar que esse evento natalino fortalece o turismo no município depois de um longo período de pandemia da Covid-19”, destacou o secretário Municipal de Turismo, Wilson de Souza Viana Neto.

A presidente da Comissão Especial dos Festejos Natalinos e Temporada de Verão, Viviane da Rocha Peçanha Sampaio, disse que as comemorações de natal serão emocionantes e trarão muita paz e esperança aos visitantes”, concluiu.