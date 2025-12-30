Fames abre concurso público para professores de nível superior
Inscrições acontecem a partir de 26 de janeiro e seguem até 26 de fevereiro por meio de formulário eletrônico
A Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) anunciou a abertura do edital para a realização de um novo concurso público visando ao provimento de 23 vagas imediatas para o cargo de professor.
A seleção será realizada pela Fundação CEFETMINAS (FCM) e contemplará os níveis de carreira docente de Professor Titular, Adjunto e Assistente.
As áreas de atuação abrangem diversos núcleos musicais, como Canto (Música Popular), Madeiras (Flauta Transversal, Clarineta e Oboé), Metais (Trompete e Tuba), Cordas Friccionadas (Viola e Violino) e Pedagogia da Performance.
Etapas do Concurso
O processo seletivo será composto por:
– Prova Dissertativa (eliminatória e classificatória).
– Prova de Desempenho Didático ou Recital (eliminatória e classificatória, dependendo da área).
– Prova de Títulos (classificatória).
Para áreas específicas de performance, como Piano e Canto, haverá também uma etapa de Recital intercalada entre as avaliações teóricas e didáticas.
Inscrições e informações
As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo site oficial da organizadora do certame
(http://concurso.fundacaocefetminas.org.br), de 26 de janeiro a 26 de fevereiro de 2026.
Dúvidas e solicitações de orientações adicionais devem ser encaminhadas diretamente para o e-mail oficial:
[email protected]