Fames | Nota de Falecimento

today9 de junho de 2020 remove_red_eye25

Lamentamos informar a partida da nossa professora Margarida Moreira, na manhã desta terça-feira (09). A notícia deixa enlutada toda a comunidade acadêmica da Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames), onde escreveu sua linda história de dedicação ao ensino da Música.

Deixando marcas profundas na instituição, Margarida foi professora de Teoria da Percepção e Canto Coral, formando muitos dos atuais professores da Fames, diversos regentes de corais e profissionais da música que atuam no mercado.

Foi regente do Coral Villa Lobos, um dos mais antigos e tradicionais do Espírito Santo, desde sua fundação, em 1984. Seu legado é também registrado com sua presença na honrosa Galeria de Professores Eméritos da Fames.

Fica na lembrança e no coração de todos nós, sua índole afetuosa e generosa e sua presença sempre perfumada e de alegria contagiante.

Transmitimos à família, amigos e admiradores o nosso abraço fraterno, nesse momento de despedida, desejando que sua alma iluminada encontre o descanso, a paz e o conforto celestial.

Fabiano Araújo

Diretor da Faculdade de Música do Espírito Santo