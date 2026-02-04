Família Acolhedora: um gesto de amor que transforma vidas em Guarapari

Nem toda criança cresce e convive em ambientes seguros e adequados. Em algumas situações de vulnerabilidade social, negligência ou violação de direitos, crianças e adolescentes precisam ser afastados temporariamente do convívio familiar por medida de proteção, garantindo sua segurança e bem-estar. É nesse contexto que atua o Serviço Família Acolhedora, uma parceria entre o município de Guarapari, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Cidadania, o Sistema de Garantia de Direitos e a rede de proteção social, oferecendo acolhimento familiar temporário em lares voluntários, com cuidado, afeto e acompanhamento técnico.

O serviço oferece a esses meninos e meninas a oportunidade de viver em um ambiente seguro, afetuoso e familiar, enquanto são acompanhados pela rede de proteção até que possam retornar à família de origem ou seguir para adoção, quando for o caso. O acolhimento em família é uma alternativa mais humanizada ao acolhimento institucional, priorizando o cuidado individual, o vínculo e o desenvolvimento saudável.

De acordo com a coordenadora do Serviço Família Acolhedora em Guarapari, Maria Cláudia Corrêa Barbosa, o papel das famílias voluntárias é essencial para o sucesso da iniciativa. “A Família Acolhedora oferece muito mais do que um teto. Ela oferece cuidado, rotina, afeto e a oportunidade de uma infância mais protegida. Cada nova família cadastrada amplia nossa capacidade de acolher com dignidade e amor”, destaca.

A secretária municipal de Trabalho, Assistência e Cidadania, Nádia Luciana Doná, reforça que o serviço é uma prioridade da política de proteção à infância no município. “O Família Acolhedora é um serviço que humaniza o cuidado e fortalece a rede de proteção social. Nosso compromisso é garantir que nenhuma criança ou adolescente atravesse um momento difícil sem acolhimento, acompanhamento e respeito aos seus direitos”, afirma.

Para que o serviço continue cumprindo seu papel, é fundamental a participação de famílias e pessoas voluntárias dispostas a acolher temporariamente. Podem se candidatar pessoas maiores de 21 anos, casais ou pessoas sozinhas, com disponibilidade emocional e tempo para oferecer cuidado e afeto. Não é necessário ser casado ou ter filhos.

As famílias acolhedoras recebem capacitação, acompanhamento e apoio contínuo da equipe técnica do município durante todo o período de acolhimento. Quem tiver interesse em se tornar uma Família Acolhedora em Guarapari pode entrar em contato pelo telefone (27) 99801-3731.