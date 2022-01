Famosos agitam o verão com futebol nas areias da praia de Itaoca em Itapemirim

Um jogo-exibição com famosos agita o verão de Itapemirim no próximo domingo (9). Vários atores com passagens pela TV Globo, Record e pelo Big Brother Brasil (BBB), além de dois ex-jogadores profissionais batem uma bolinha a partir das 9 horas nas areias da Arena Esportiva, na praia de Itaoca, em Itapemirim. Como adversário, eles enfrentam um time misto formado por itapemirinenses não tão famosos assim.

O jogo de futebol dos artistas integra a programação esportiva de verão do município, que prevê a realização de mais de 40 atividades com a prática de 18 modalidades esportivas entre os dias 7 de janeiro e 6 de fevereiro em uma arena montada na praia de Itaoca.

O modelo e ator Juliano Laham vai compor a equipe dos artistas. Ele movimentou o “Big Brother Brasil”, ao participar da 16ª edição do programa como um falso libanês. Também foi protagonista de uma das fases da novela “Genesis”, na Rede Record, e participou de uma das edições do Dança dos Famosos da TV Globo.

Juliano Laham.

No casting dos famosos também figura o ator Ricardo Vianna, que se notabilizou como ator durante a 20ª temporada de Malhação, na TV Globo, depois de iniciar a carreira como lutador de jiu-jítsu. O ator e apresentador Danilo Sacramento, com atuações no cinema, teatro e na teledramaturgia é outro a integrar o elenco dos artistas. Hoje, tem um canal no youtube sobre motociclismo e lifestyle.

O time dos famosos vai contar com a participação do ator Raphael Vianna, que integrou o elenco da novela “Flor do Caribe” exibida pela TV Globo em 2013. Ele também teve passagens em outras novelas do núcleo global. Na TV Record participou da trama “Bicho do Mato”.

Raphael Vianna.

Ricardo Vianna.

O ator carioca Ronny Kriwat também é do time. Em 2009, atuou na novela “Cama de Gato”, de Duca Rachid e Thelma Guedes, exibida pela TV Globo. Depois, protagonizou o enredo da telenovela “Malhação” em duas ocasiões, além de ter atuado em outras telenovelas e passagem pela TV Record.

Entre os ex-jogadores profissionais está o zagueiro Odvan Gomes Silva, que se notabilizou no período em que atuou no Vasco da Gama, entre 1997 a 2001. Também teve passagens pela Seleção Brasileira em jogos pelas Copas América e das Confederações.

Outro notável a participar é o ex-atacante Donizete, o Pantera, apelido que ganhou ao imitar os passos do animal ao comemorar os seus gols. Pantera jogou pelo Botafogo que o revelou para a Seleção Brasileira entre os anos de 1995 e 1998, além de registrar passagens pelo Vasco e o Cruzeiro.