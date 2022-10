“Favela é lugar de paz”: conheça música de jovens que retrata realidade das favelas

“Favela é lugar de paz” é o mais recente lançamento do mundo do funk e chega às plataformas nesta semana. A música, que promete tocar em todos os bailes do Brasil, é uma aposta do selo Lancinho Filmes com apoio da Lujo Network e tem como cantores e compositores os jovens Krok, de apenas 13 anos, Indiozin, que também é produtor da música, e DJ Denilson, que também canta a canção.

Na letra, uma lição para todo o país: as favelas merecem respeito e são lugares onde moram pessoas de bem, onde também existe paz.

Com ritmo contagiante e versos que transportam quem ouve diretamente para uma comunidade cheia de jovens talentosos e cheios de sonhos, o lançamento também ganhou um clipe cheio de personalidade e ao mesmo tempo tradicional do funk: dentro e com pessoas da comunidade.

De acordo com a direção do selo responsável pelo lançamento, os artistas estão no início da carreira e o lançamento é uma oportunidade.

“É uma música com uma letra forte, que fala da realidade das favelas. Um funk com traços do trap”, detalhou.

Por fim, Jeff Nuno, CEO da Lujo Network falou sobre o lançamento:

“Nós apoiamos a música para além da busca do sucesso. É também sobre o que ela mostra e representa. Claro que queremos que os meninos bombem bastante, mas o espaço para artistas como eles, que são criativos e talentosos está sempre aberto. Essa é a realidade do funk e das comunidades e a gente precisa mostrar”, finalizou.

Sobre Jeff Nuno

Jeff Nuno é especialista e pioneiro em negócios no mercado digital no Brasil, graduado em música e MKT. O empresário mergulhou de cabeça no mercado do streaming e desde o final de 2018, ele passou a gerenciar seus próprios negócios de distribuição digital e expandiu sua área de atuação com escritórios na Espanha, Brasil e Estados Unidos. Atualmente, é uma referência no mercado, dividindo o sucesso com seus clientes que são: artistas, gravadoras e personalidades influentes no mundo digital. Atualmente, Jeff Nuno é dono da Lujo Network.

