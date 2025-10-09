Feira da Bondade incentiva doação de alimentos e solidariedade em Cachoeiro

today9 de outubro de 2025 remove_red_eye17

Durante os dias 10, 11 e 12 de outubro, a 40ª Feira da Bondade, no Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa, em Cachoeiro de Itapemirim, vai convidar o público a participar de uma ação que pode transformar vidas: a doação de um quilo de alimento não perecível. A iniciativa tem como objetivo garantir que pessoas em situação de vulnerabilidade tenham acesso a itens básicos de alimentação, reforçando a importância da colaboração de toda a comunidade.

O Banco de Alimentos será o equipamento responsável por receber e organizar as doações. Equipes estarão distribuídas em pontos estratégicos da feira para orientar e coletar os alimentos, que serão triados quanto à validade e encaminhados para diversas instituições que atendem famílias em situação de necessidade. Entre os alimentos mais indicados estão arroz, feijão, leite em pó, leite integral,oléo e açúcar, itens essenciais que ajudam a garantir a alimentação básica de quem mais precisa.

O subsecretário de Segurança Alimentar e Nutricional, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), Cid Fassarela, destacou a importância da participação da população. “A Feira da Bondade é uma oportunidade de unir a comunidade em prol de quem mais precisa. Cada doação contribui diretamente para que pessoas em situação de vulnerabilidade tenham acesso a alimentos e mais dignidade”, afirmou.

O secretário municipal de Desenvolvimento Social, Eder Botelho da Fonseca, reforçou a relevância da ação. “A participação de cada cidadão é fundamental. Cada quilo de alimento doado representa solidariedade, cuidado com o próximo e cidadania. Convidamos todos a colaborar para transformar vidas durante a feira”, disse.

A primeira-dama Norma Ayub, que acompanha de perto a organização do evento, também ressaltou o impacto social da iniciativa. “É emocionante ver a mobilização da população em prol de quem mais precisa. Cada gesto de solidariedade se transforma em alimento, esperança e apoio para muitas famílias”, afirmou.

A Feira da Bondade, realizada em parceria entre a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim e entidades assistenciais, reforça seu papel de unir lazer e solidariedade, mostrando que a colaboração de cada pessoa é essencial para fortalecer a rede de proteção social e garantir que os alimentos cheguem a quem mais necessita.

A participação da população é o que transforma essa ação em realidade. Cada quilo de alimento doado não apenas contribui para o sustento de famílias em vulnerabilidade, mas também fortalece o senso de comunidade e solidariedade em Cachoeiro de Itapemirim, mostrando que todos podem ser agentes de mudança.

foto divulgação/PMCI