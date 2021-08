Feira amplia em 30% o atendimento dos beneficiários em Itapemirim

today25 de agosto de 2021 remove_red_eye44

A feira de agricultura familiar ampliou em 30% o atendimento dos beneficiários desde que retomou as atividades no início deste mês. Nesta quarta-feira (25), foram atendidas 923 famílias, 300 a mais em relação a atividade promovida na semana anterior. Semanalmente, a Prefeitura de Itapemirim promove duas feiras, sendo uma no Centro (Vila) e outra em Itaoca.

Antes dos atendimentos, os beneficiários cadastrados no programa recebem, a cada semana, os tíquetes do vale-feira no valor de R$ 50,00 das atendentes do Núcleo de Gerenciamento da Agricultura Familiar (Nagrif) no interior do Ginásio Municipal de Esportes Rennan Alves Gois, no Centro (Vila).

Depois, as famílias vão às compras dos alimentos orgânicos, como hortaliças, legumes, frutas, queijos, mel, pães, bolos caseiros e pescado, que são comercializados pelos quase 100 pequenos e médios produtores rurais inscritos no programa.

O Programa de Economia Solidária Vale Feira movimenta aproximadamente R$ 900 mil por ano e beneficia cerca de 1.500 famílias. “O programa está a todo vapor. Nosso objetivo é cuidar das famílias em vulnerabilidade social e fortalecer a agricultura familiar”, destacou a coordenadora da Nagrif, Luciana Peçanha.

Na próxima sexta-feira (27), acontece a outra feira da semana no Ginásio Municipal Dinowalde Peçanha Júnior, em Itaoca.