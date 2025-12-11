Feira de Empreendedoras com serviços de saúde em Vila Velha nesta sexta-feira (12)

Nesta sexta-feira (12), das 10 às 19 horas, a Secretaria da Mulher da Prefeitura de Vila Velha realiza a 3ª edição da Feira Empreendedora Vila Velha por Elas, no Parque Urbano Duque de Caxias, no Centro da cidade. Haverá também atendimento de saúde, orientações jurídicas, demonstrações de atividades de defesa pessoal, programação cultural e diversas outras atividades voltadas para o público feminino.

O evento contará com estandes de mulheres empreendedoras do município, oferecendo serviços de limpeza de pele, roupas de brechó, artesanatos e cosméticos. Também serão ofertados serviços do Centro de Referência no Atendimento Especializado à Mulher em Situação de Violência (Cramvive). A equipe multiprofissional do Cramvive dará orientações jurídicas para encaminhamento à Defensoria Pública, garantindo atendimento gratuito.

O Centro Margaridas, que também oferece acolhimento especializado e gratuito para mulheres em situação de violência, vai realizar uma campanha educativa pelo fim da violência contra a mulher.

O Carro Rosa, da Secretaria de Saúde, estará presente realizando agendamentos de coleta de preventivo e de mamografia. Além desses serviços, serão ofertados aferição de pressão arterial e glicemia, por livre demanda. O Sebrae e o Senac estarão presentes, oferecendo cursos de capacitação profissional voltados para o público feminino.

Programação cultural

Conhecido por promover ações ligadas a temas importantes, o palhaço Xico Xeroso vai apresentar seu trabalho de animação, com muitas brincadeiras, histórias, danças, que certamente vão render muitas gargalhadas ao público.

De acordo com a secretária de Políticas Públicas Para Mulheres, Lyza Herzog, será um dia inteiro de integração, oportunidade, troca de experiências e conexão, tudo pensado por elas e para elas.

“A proposta do evento vai além da exposição de produtos, a feira busca criar um ambiente onde mulheres se apoiam, compartilham experiências e constroem novas oportunidades juntas. Com essa iniciativa, nos tornamos uma referência no apoio à inclusão feminina, fortalecendo a independência e a dignidade de cada mulher do município”, destacou Lyza.

Serviço

3ª Feira Empreendedora Vila Velha por Elas

Data: sexta-feira (12), das 10 às 19 horas

Local: Parque Urbano Duque de Caxias, no Centro de Vila Velha

por Jaqueline da Hora

foto assessoria