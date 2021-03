Feriado sem praia e sem aglomeração em Anchieta

O feriado da Semana Santa está chegando. Tem sol, tem calor, mas este ano não pode ter aglomeração nos balneários e pontos turísticos de Anchieta. Está proibida a permanência de pessoas nos balneários, a fim de evitar a propagação da Covid-19. Até o momento o município já registrou 3.497 casos positivos da doença e contabilizou 45 mortes. A Secretaria de Saúde enfatiza que é preciso bom senso coletivo, amor a si mesmo e ao próximo para enfrentar a pandemia.

A regra, conforme o decreto em vigência, embasado no do Governo do Estado, é também aplicada para outros locais de lazer como rios, lagoas e cachoeiras. O documento também determina que, no horário de 21h até às 05h, as autoridades policiais e sanitárias devem abordar as pessoas que transitam pelo território municipal, com intuito de recomendar que se recolham às dependências de suas residências.

A Fiscalização com apoio da Guarda Municipal, Polícia Militar e guarda vidas irão percorrer praias e pontos turísticos para abordagem de orientação, além de fazer cumprir as regras do decreto.

Investimentos públicos

A Prefeitura de Anchieta vem realizando diversos investimentos na saúde desde fevereiro de 2020 para minimizar os impactos causados pela pandemia. Recentemente foram contratados novos profissionais para atuar no Pronto Atendimento, Centro de Triagem da Vila Olímpica e na Secretaria de Saúde.

Também foram adquiridos equipamentos de proteção e insumos, criados novos leitos no PA e ampliação de serviços exclusivos à Covid-19. A campanha de vacinação segue conforme a chegada de doses ao município, e de acordo com o plano de vacinação.