Ferraço autoriza exames de vista gratuitos para 25 mil alunos em Cachoeiro

today25 de agosto de 2025 remove_red_eye49

O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Theodorico Ferraço, assinou a autorização para um convênio entre as secretarias municipais de Saúde, Educação e Desenvolvimento Social com o Hospital Evangélico, por meio do Instituto dos Olhos. A iniciativa vai garantir exames de vista gratuitos para mais de 25 mil estudantes da rede municipal de ensino.

A ação será realizada com um ônibus especialmente adaptado, que conta com dois consultórios oftalmológicos. O veículo percorrerá as escolas municipais, levando atendimento direto aos alunos. Caso seja identificado que a criança precisa de óculos, ela será encaminhada ao Centro Regional de Especialidades (CRE), que possui programa de fornecimento gratuito de órteses oftalmológicas (óculos de grau).

Além de atender os estudantes, o ônibus também estará disponível em comunidades para oferecer consultas a idosos. Nestes casos, os pacientes receberão diagnóstico com encaminhamento para os tratamentos adequados, como cirurgias de catarata, quando necessárias.

“O convênio é um grande avanço para nossa rede de ensino e para a saúde da população. Muitas vezes, a dificuldade em enxergar é um dos principais obstáculos no aprendizado das crianças. Queremos eliminar essa barreira e garantir que nossos alunos tenham as mesmas oportunidades de aprendizado. Além disso, estender o benefício aos idosos reforça nosso compromisso de cuidar de quem mais precisa”, destacou o prefeito Theodorico Ferraço.