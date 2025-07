Ferraço comemora isenção do setor de rochas do tarifaço imposto por Trump

O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Theodorico Ferraço, comemorou nesta quarta-feira (29) a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de deixar o setor de rochas ornamentais fora da nova tarifa de importação de 50% imposta ao Brasil. A medida, que afeta uma ampla gama de produtos brasileiros, excluiu rochas, celulose, carvão, aço e outros itens estratégicos, evitando um impacto que poderia ser devastador para a economia de Cachoeiro e de toda a região sul capixaba.

Maior polo de rochas ornamentais do Brasil, Cachoeiro abriga mais de 600 empresas do setor, responsáveis por mais de 6,5 mil empregos diretos e milhares de postos de trabalho indiretos. Uma taxação nesse nível poderia comprometer seriamente a competitividade internacional do setor, em especial nos Estados Unidos, principal destino das exportações brasileiras de rochas naturais.

Em meio às tratativas, Ferraço chegou a enviar uma carta diretamente à Embaixada dos Estados Unidos no Brasil e à Casa Branca, apelando pessoalmente ao presidente Donald Trump para que o setor fosse poupado.

“Recebemos essa notícia com muito alívio e gratidão. Essa taxação teria efeitos devastadores para nossa economia, que é sustentada por esse setor que gera milhares de empregos. A retirada das rochas ornamentais da lista do tarifaço é uma vitória para Cachoeiro, para o Espírito Santo e para o Brasil”, afirmou o prefeito.

Ferraço destacou o papel do diálogo institucional e o esforço conjunto entre empresários, associações do setor, Governo do ES e o poder público local.

“Quando soubemos da proposta de sobretaxa, agimos com rapidez. Fizemos um apelo direto ao presidente dos EUA e mostramos que esse setor representa desenvolvimento e trabalho para nosso povo. Hoje, celebramos o bom senso e a preservação de um elo fundamental da economia capixaba”, declarou.

O prefeito ainda ressaltou que o município continuará atento e mobilizado, buscando proteger o setor produtivo local e fortalecer as relações comerciais internacionais de forma justa e equilibrada.

Embora o mármore e granito não tenham ficado de fora da taxação, o quartzito, que é material exótico, não entrará no tarifaço.

As exportações de quartzito do Brasil para os EUA têm apresentado um crescimento significativo, atingindo um recorde de US$ 599,6 milhões em 2024.

A exportação de quartzito brasileiro para os Estados Unidos representa uma parcela significativa do mercado de rochas ornamentais, com o Brasil sendo o principal fornecedor para os EUA nesse setor.