Ferraço consolida liderança e é o mais bem colocado na disputa pela Prefeitura de Cachoeiro

Theodorico Ferraço (PP), deputado estadual e ex-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, reafirma sua força política e popularidade ao liderar com folga as intenções de voto na cidade. Nos dias 12 e 13 de agosto, o Instituto Perfil realizou uma pesquisa que revelou Ferraço como a principal escolha dos eleitores para administrar o município nos próximos quatro anos.

No levantamento espontâneo, onde os eleitores foram questionados em quem votariam se as eleições fossem hoje, sem que lhes fossem apresentadas opções de candidatos, Ferraço se destaca com 33,29% das intenções de voto. Este resultado evidencia o forte vínculo e a confiança que o eleitorado de Cachoeiro mantém com o ex-prefeito, conhecido por seu histórico de realizações e liderança.

Quando os eleitores foram estimulados com uma lista de candidatos, Ferraço ampliou ainda mais sua vantagem, alcançando expressivos 42,43% das intenções de voto. Este desempenho ressalta a robustez de sua candidatura e o reconhecimento de sua trajetória política, que já marcou profundamente a história da cidade.

Os demais candidatos, embora presentes na disputa, aparecem bem atrás. Diego Libardi (Republicanos) é o segundo mais lembrado, com 10,71% na pesquisa espontânea e 16,29% na estimulada. Léo Camargo (PL) surge com 6,29% e 9%, respectivamente; Carlos Casteglione (PT) com 5,86% e 8,86%; e Lorena Vasques (PSB) com 4,57% e 8%.

A pesquisa registrada no TSE Nº ES-06443/2024, que entrevistou 700 eleitores, em 23 bairros de Cachoeiro, tem uma margem de erro de 3,69% para mais ou para menos e um grau de confiabilidade de 95%.

Com esses números, Ferraço desponta como o favorito para vencer a eleição, reafirmando sua posição como um dos líderes mais influentes e respeitados da cidade.

O apoio expressivo que Ferraço recebe é um reflexo de sua longa trajetória de serviço público, marcada por quatro mandatos como prefeito e um compromisso contínuo com o desenvolvimento de Cachoeiro de Itapemirim. À medida que a campanha avança, o ex-prefeito segue consolidando sua liderança, mostrando-se preparado para enfrentar os desafios que virão e, possivelmente, liderar o município mais uma vez.