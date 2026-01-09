Ferraço cria comissão para impulsionar turismo no Parque do Itabira em Cachoeiro

today9 de janeiro de 2026 remove_red_eye15

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim deu mais um passo estratégico para o fortalecimento do turismo local com foco no Parque Natural Municipal do Itabira, principal cartão-postal da cidade. Em reunião realizada na manhã desta sexta-feira (9), o prefeito licenciado Theodorico Ferraço definiu a criação da Comissão de Desenvolvimento do Parque do Itabira e anunciou um pacote de obras de infraestrutura que promete transformar o acesso e ampliar o potencial turístico da região.

Participaram do encontro o prefeito em exercício Júnior Corrêa, o secretário interino de Cultura e Turismo, Wanderson Amorim, além de secretários municipais, servidores públicos e representantes da Associação dos Produtores, Proprietários e de Turismo do Itabira (AMORI).

Durante a reunião, Ferraço anunciou que será dada ordem de serviço para a pavimentação do acesso ao parque e a implantação de iluminação pública. As obras serão executadas em duas etapas: a primeira contempla o asfaltamento de um trecho da estrada, com ciclovia e iluminação; já a segunda prevê a pavimentação do restante do percurso com blocos de concreto intertravados (PAVs).

“O Parque do Itabira é um patrimônio natural de Cachoeiro e precisa de infraestrutura adequada para receber moradores e turistas com segurança e conforto. Nosso objetivo é criar as condições necessárias para que o turismo gere desenvolvimento, renda e preserve o meio ambiente”, afirmou Ferraço.

O prefeito também determinou a elaboração de um projeto para implantação de um trevo de acesso à comunidade, garantindo mais segurança viária, além do avanço no processo de regularização fundiária das propriedades do Itabira. Outro ponto destacado foi a busca de apoio junto ao Governo do Estado para a implantação de um posto da Polícia Militar Ambiental no local.

“O turismo sustentável exige planejamento, segurança e respeito às leis ambientais. Vamos trabalhar em parceria com o Estado para fortalecer a proteção do parque e valorizar ainda mais essa riqueza natural”, reforçou Ferraço.

Turismo sustentável e novas oportunidades

A proposta do município é alavancar o turismo no Itabira, que já conta com atrativos como piscinas naturais, trilhas, produção de artesanato e fábrica de doces, além de grande potencial para receber pousadas, cafeterias, restaurantes, escola ecológica e até um shopping rural, sempre em consonância com a legislação ambiental. A gestão municipal também trabalha na implantação de um parque temático no local.

Para o prefeito em exercício Júnior Corrêa, a iniciativa representa um novo momento para o desenvolvimento turístico de Cachoeiro. “Assumir a presidência dessa comissão é uma grande responsabilidade. Vamos integrar as secretarias, ouvir a comunidade e garantir que o Parque do Itabira se torne um modelo de turismo sustentável, gerando oportunidades e valorizando nossa identidade”, destacou.

O secretário interino de Cultura e Turismo, Wanderson Amorim, ressaltou o impacto positivo das ações para a economia local. “Investir no Itabira é investir em um turismo que movimenta a economia, fortalece os produtores locais e coloca Cachoeiro em posição de destaque no roteiro do ecoturismo capixaba. Esse é um projeto estruturante, pensado para o presente e para o futuro da cidade”, afirmou.

Comissão do Parque do Itabira

Na reunião foi definida a criação da Comissão de Desenvolvimento do Parque do Itabira, que será presidida pelo prefeito em exercício Júnior Corrêa. Integram o grupo os secretários municipais Wanderson Amorim, Eder Botelho, Rodolfo do Carmo, Renata Fiório, o diretor-presidente da Agersa, Vilson Carlos, o coordenador da Defesa Civil, João Antônio Daráz, o arquiteto José Gomes Rangel, o assessor executivo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Tiago Fiório, além de representantes da AMORI. O promotor de Justiça Wagner Vasconcellos participará como conselheiro convidado.

Parque do Itabira: ecoturismo em destaque

Criado em 1988, o Parque Natural Municipal do Itabira possui cerca de 163 hectares de Mata Atlântica preservada e tem como missão proteger a biodiversidade local e as nascentes dos córregos Itabira e Urtiga. O local abriga monumentos rochosos imponentes, como a Pedra do Itabira, que atinge 715 metros de altitude.

Com os novos investimentos anunciados, a expectativa da Prefeitura é consolidar o parque como referência em ecoturismo no Espírito Santo e motor de desenvolvimento sustentável para Cachoeiro de Itapemirim.