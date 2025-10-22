Ferraço destina mais de R$ 21 milhões para a educação em Cachoeiro

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim está realizando o maior investimento dos últimos nove anos na rede municipal de ensino. Por meio do Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola (PMDDE), estão sendo aplicados R$ 21,2 milhões diretamente nas unidades escolares, em ações que visam melhorar a infraestrutura, garantir mais segurança e apoiar o desenvolvimento pedagógico.

O volume de recursos é cinco vezes maior que o aplicado em 2024, representando um salto histórico no fortalecimento da educação pública municipal.

As portarias publicadas pela Secretaria Municipal de Educação abrangem diversas frentes: manutenção predial, adequações legais, aquisição de equipamentos, apoio administrativo e reforço às escolas municipalizadas em 2025.

A secretária municipal de Educação, Celeida Chamão de Medeiros, destacou que o investimento reforça o compromisso com o aprendizado e o futuro das crianças cachoeirenses. “Esses recursos representam um passo essencial para o fortalecimento da nossa rede de ensino. Estamos garantindo melhores condições de aprendizado para nossos alunos e mais estrutura para o trabalho de nossos educadores. É um investimento planejado, com foco em transformar positivamente a realidade das escolas municipais”.

O prefeito Theodorico Ferraço ressaltou que o investimento reflete uma política pública de resultados. “Educação é prioridade absoluta. Esses investimentos são reflexo de um trabalho sério e comprometido com o futuro de Cachoeiro. Cada real aplicado é um investimento na formação das novas gerações e na valorização da escola pública como espaço de qualidade, segurança e acolhimento”.

O vice-prefeito Júnior Corrêa também comemorou o avanço. “Esse é um momento histórico para a educação de Cachoeiro. O aumento expressivo nos investimentos mostra a responsabilidade e o planejamento da gestão. Estamos construindo uma rede mais moderna, eficiente e preparada para os desafios da educação do futuro”.

De acordo com o levantamento do PMDDE, o valor aplicado em 2025 supera todos os anos anteriores desde 2017 — quando os investimentos anuais variavam entre R$ 3 milhões e R$ 7 milhões.

Com a aplicação recorde, a Prefeitura reforça o compromisso de garantir transparência, eficiência e impacto real na vida dos estudantes, professores e comunidades escolares.

Investimento em PMDDE

2017 – R$ 3.366.100,00

2018 – R$ 3.586.956,00

2019 – R$ 4.099.042,00

2020 – R$ 7.879.320,00

2021 – R$ 3.366.100,00

2022 – R$ 3.586.956,00

2023 – R$ 4.099.042,00

2024 – R$ 4.078.237,00

2025 – R$ 21.215.536,2